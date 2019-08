UNIVERSIDADE TIRADENTES INVESTE MAIS DE R$ 1,3 MILHÕES NO HOSPITAL CIRURGIA

31/08/19 - 08:45:00

A população sergipana passa a ter acesso a um serviço mais humanizado e acolhedor no ambulatório geral do Hospital de Cirurgia. Isso graças ao importante investimento de mais de R$1,3 milhões da Universidade Tiradentes – Unit.

Após oito meses de obra, a inauguração aconteceu na manhã da última sexta-feira, 30, e agora o local passa a oferecer mais conforto e modernidade aos pacientes que buscam atendimento médico. Toda área de hidráulica e elétrica, climatização dos 21 consultórios, além de pisos, esquadrias, pintura e fachada foram renovados.

Para o reitor da Unit, Jouberto Uchôa, a preocupação é de o Cirurgia continuar sendo referência no Estado na área da Saúde. “Conheço o Cirurgia desde quando meu primeiro filho nasceu aqui quando funcionava a maternidade Francino Melo. Mas o hospital chegou a um ponto de decadência que nos preocupou. Através do convênio que a Unit já tem com o Cirurgia, nós participamos da restauração de seus três prédios, e ainda vamos recuperar outro prédio e a UTI. Tudo que a Unit puder investir para que o Cirurgia continue sendo uma referência também em qualidade, estaremos de mãos dadas com a direção do hospital”, contou.

Com isso, os alunos e professores da área da Saúde da Unit que realizam atividades no hospital e otimizam o atendimento diário junto à equipe médica do hospital, terão ainda mais condições de praticar os ensinamentos adquiridos em sala de aula. Para o diretor de ensino do Hospital de Cirurgia, professor Alex Vianey, essa reforma contribui para a ampliação do campo de estágio para os alunos Unit.

“Essa parceria que nós temos na Unit e hospital de Cirurgia, e também com outras instituições de Saúde do Estado, é muito importante porque leva a academia para o atendimento direto com a população. A presença da academia na Saúde significa melhora na qualidade de assistência e atendimento, na formação dos futuros médicos. No hospital de Cirurgia desenvolvemos atividades clínica médica e cirurgia geral onde os alunos têm contato direto com os pacientes de ambulatórios”, informou Alex Vianey que também é coordenador do internato da Unit.

A interventora judicial do Hospital Cirurgia, Márcia Oliveira, disse que essa é uma parceria que renderá ainda mais frutos. “É muito forte e a população só tem a ganhar! Essa parceria com a Unit trouxe para nós um recurso de 2 milhões e 600 mil reais. A Unit não entrega somente esse ambulatório hoje, mas está trabalhando em mais duas áreas desse hospital – que é UTI Geral, unidade de internamento e Clínica Médica e Cardiologia que deve entregar em setembro. No final do ano, provavelmente, até janeiro, deverá entregar 20 novos leitos de UTI Geral”.

Saúde de Sergipe

A preocupação da Unit com a qualidade da Saúde do Estado tem sido destaque neste ano. Para se ter ideia, ainda em agosto, a Unit assinou protocolo de intenções com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu – para construção e implantação de base descentralizada do Samu no campus Farolândia.

Já viabilizou o funcionamento de duas Unidades Básicas de Saúde, com aquisição de equipamentos e suporte de Recursos Humanos, em Aracaju, que foi a primeira UBS do bairro 17 de Março. E em Estância, atuou na ampliação da UBS no bairro Cidade Nova.

