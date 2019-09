ATLÉTICO GLORINSE, SOCORRO E BARRA VENCEM NA ABERTURA DA 3ª RODADA DA SÉRIE A2

01/09/19 - 06:57:42

O fim de semana começou com o início da terceira rodada do Campeonato Sergipano da Série A2. Neste sábado (31) quatro jogos movimentaram a competição no interior de Sergipe. Detalhe que as redes balançaram 18 vezes.

Destaque na rodada para o clássico entre Socorrense x Socorro, no estádio Welington Elias, em Nosso Senhora do Socorro. De virada o Socorro venceu por 3×1, com gols de Cleber, Daniel e Robério. Na região sul de Sergipe, o Estanciano ficou no empate em 2×2, com o Boquinhese, no estádio Augusto Franco, em Estância.

Na grande Aracaju, no município da Barra dos Coqueiros, o Barra derrotou o Aracaju por 2×1. E na noite deste sábado, em um jogo emocionante o Atlético Gloriense venceu por 4×3, o América de Propriá. Os gols do Atlético foram de Klecio, Dagil, Jefinho e Lagamar. Para os visitantes marcaram Wilson, Fabiano e Vinícius. O confronto aconteceu no estádio Editon Oliveira, em Nosso Senhora da Glória.

A terceira rodada será finalizada amanhã com mais quatro jogos. Acompanhe os detalhes:

Grupo A

domingo (01/09)

15h – América de Pedrinhas x Amadense, estádio Roberto Silva, em Pedrinhas:

Árbitro Central: Eloane Gonçalves Santos – ASP-CBF

Assistente 1: Leonardo de Jesus Silva – ASP/CBF

Assistente 2: João Marcus Souza Santos – FSF

Quarto Árbitro: Jade Moreno Almeida – FSF

Grupo B

domingo (01/09)

15h – Propriá x Maruinense, estádio Durval Feitosa, em Propriá:

Árbitro Central: Arthur Fernandes Azevedo – FSF

Assistente 1: Wendel Augusto Lino de Jesus – CBF

Assistente 2: Mismak Mendonça Lima – FSF

Quarto Árbitro: Williams Cruz da Silva – FSF

15h – Santa Cruz x Coritiba, estádio Resendão, em Rosário do Catete:

Árbitro Central: Marcelo Soares da Silva – Master/FSF

Assistente 1: Vanessa Santos Azevedo – CBF

Assistente 2: Lucas Gabriel Santos de Oliveira – FSF

Quarto Árbitro: Anderson Silva Brito – FSF

15h – Força Jovem de Aquidabã x Canindé, estádio Manecão, em Aquidabã

Árbitro Central: Michael Vinícius Freitas – CBF

Assistente 1: José Roberto Loureiro – FSF

Assistente 2: Ingrede Santos – ASP/CBF

Quarto Árbitro: Túlio Marcos Farias de Jesus – FSF

Federação Sergipana de Futebol