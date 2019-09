CONFIANÇA VENCE O YPIRANGA E GARANTE VANTAGEM DO JOGO DE VOLTA

01/09/19 - 07:00:57

A torcida acreditou e lotou a arena Batistão, para a partida entre Confiança x Ypiranga pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série C. Um público animado e empolgado com a campanha do clube sergipano na terceira divisão do Brasil.

O time azulino entrou em campo apoiado e com um mosaico feito pela torcida proletária. Com a bola rolando o Confiança foi superior do início ao fim da partida. Foi o dono das ações durante os 90 minutos. No primeiro tempo teve várias oportunidades de abrir placar. O gol azulino saiu aos 24 minutos com o atacante Tito que de voleio balançou as redes. Mérito na jogada do meia Ítalo que fez o cruzamento.

No segundo tempo, o time azulino tentava a todo momento ampliar a vantagem para o jogo da volta, mas o goleiro Deivit do Ypiranga foi o nome do jogo na etapa complementar. Entre as defesas destaque para o chute do atacante Ari Moura e a cabeçada do atacante Renan Gorne. Final de jogo: Confiança 1×0 Ypiranga.

Com o resultado o Confiança terá a vantagem de jogar pelo empate para garantir o acesso para Série B e avançar de fase no Campeonato Brasileiro da Série C. A partida da volta acontece no próximo sábado (07/09), às 17 horas, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul.

Foto: Dienes Celestino

