Educação física na saúde pública melhora qualidade de vida

01/09/19 - 07:11:04

Projetos universitários de extensão levam essas atividades à população

Por: Suzy Guimarães

A atividade física tem sido uma grande aliada para melhorar o bem-estar da população. Nesse sentido, a saúde pública passou a contar com a educação física para favorecer a qualidade de vida. A Faculdade UNINASSAU Aracaju está integrada neste processo, através de projetos de extensão em que os alunos desenvolvem visitas técnicas em centros comunitários, com o apoio dos professores e coordenação acadêmica.

O coordenador do curso de Educação Física da Instituição, Silvan Silva de Araújo, explica que houve um grande avanço na concepção da carreira, levando a uma interação dos profissionais com as equipes multidisciplinares que trabalham com a atenção básica da população. “Com os profissionais de educação física atuando, a saúde pública passa a ofertar melhores serviços favorecendo a expectativa de vida”, atenta o professor.

O profissional esclarece que a educação física se encaixa no contexto de políticas públicas de saúde, já que pode evitar o aparecimento de doenças crônicas degenerativas não transmissíveis. “A educação física é de caráter preventivo e precisa trabalhar para que as pessoas vençam essas doenças de uma forma mais saudável. A prevenção é bem melhor do que enfrentar as doenças depois de instaladas”, observa Silvan.

Mudanças

O professor ressalta que são elaborados programas de treinamento físico com exercícios funcionais de forma a modificar condutas e hábitos. Ele explica que a alimentação é primordial, lembrando que os hábitos não saudáveis podem ocasionar doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão e obesidade. Silvan esclarece ainda que a redução dessas enfermidades e de outras, como osteoporose e cardiopatias, leva a uma economia significativa nos gastos com saúde pública.

“Além de todos os benefícios já expostos, a atividade física compartilhada oferece interação social e melhora a mente, o que leva ganho ao corpo. É de responsabilidade do profissional de educação física instruir, orientar e garantir a integridade física de quem pratica os exercícios”, conclui o professor.

Foto assessoria