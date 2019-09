Luciano Pimentel é eleito secretário de Turismo e Desenvolvimento Social da Unale

01/09/19 - 08:01:07

Na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Luciano Pimentel pauta, constantemente, a importância do setor turístico para o crescimento da economia. Essa atuação em defesa da área fez com que o nome do parlamentar fosse lembrado pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) que o elegeu, no último dia 29 de agosto, secretário nacional de Turismo e Desenvolvimento Social da entidade.

“A Unale é uma entidade que representa todos os deputados estaduais do Brasil e promove um trabalho de fortalecimento do Poder Legislativo. Me sinto muito honrado por ter sido escolhido para assumir a Secretaria Nacional de Turismo e Desenvolvimento Social e poder atuar junto à instituição em prol da expansão do setor turístico brasileiro, bem como na articulação de ações que assegurem melhores condições de vida para população”, afirmou Luciano Pimentel.

Fundada em 1996, a Unale é uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, com reconhecimento legítimo perante o Supremo Tribunal Federal (SFT) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ), que prima pela consolidação dos ideais comuns visando a garantia do cumprimento dos direitos e deveres dos estados para com a população.

A missão da Unale é defender os interesses estaduais coletivos, divulgar a atuação legislativa, difundir a relevância do legislativo estadual no sistema democrático e promover o debate permanente de temas que impactam a realidade do país.

Assessoria Parlamentar