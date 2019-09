Policial militar à paisana é espancado por suposto grupo de torcida organizada

01/09/19 - 07:32:24

Um policial militar à paisana, do Batalhão de Radiopatrulha, estava colocando uma bandeira de futebol e que seria de seu time, o Palmeiras, no elevado do DETRAN, acabou sendo espancado após ser surpreendido por vários indivíduos com camisa de time (flamengo). As informações são de que o militar, desarmado e indefesa, foi espancando com pontapés e com golpes usando capacete.

O policial militar não conseguiu se defender das agressões, e ficou com várias escoriações, mas não corre risco de morte apesar de ferido. Ele teve um dos olhos bastante machucado, pois, usa lentes de contato. Foi socorrido e levado ao hospital da Unimed onde estava aguardando o oftalmologista para averiguar a situação da vista.

Segundo informações do grupo “Informações Policiais”, a polícia já tem alguns suspeitos sendo averiguados e também pede que aqueles que têm conhecimento de quem seriam os agressores que denunciem ao 181 ou mesmo mantenham contato com a polícia através do 181 ou 190.

Com informações de “Informações Policiais – facebook e instagram