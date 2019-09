Sukita: devolvam minha liberdade; lembrem-se tenho 5 filhas

01/09/19 - 18:20:00

A assessoria do ex-prefeito de Capela, Manoel Messias Sukita, preso e cumprido pena acusado de corrupção, divulgou neste domingo uma carta que teria sido escrita por ele, onde faz um desabado e em tom emocionado ele pede a sua liberdade para cuidar de sua filhas. “Preciso voltar pra Capela, lembrem-se, tenho 5 filhas pra criar”, desabafa o ex-prefeito.

Veja a carta na íntega:

Carta pública para as 04 testemunhas que me acusaram de um crime que jamais cometi.

E isso não está certo, portanto, tem que ser corrigido urgente, porque o falso testemunho que as senhoras construíram está me causando muita humilhação, dor e sofrimento.

Contando com hoje, são 353 Dias que estou preso em uma penitenciária, sobrevivendo em um espaço de 15 metros quadrados, PARA CUMPRIR UMA PENA DE DE 13 ANOS E 09 MESES.

TOTALMENTE INOCENTE. Essa é a pior situação que um cidadão pode passar.

Hoje sou prova viva de que o Estado Brasileiro manda prender um cidadão 100% inocente sem dó nem piedade.

A justiça do nosso Amado país, ainda, comete equívocos inaceitáveis e muitas vezes irreparáveis.

VEJA PORQUE:

Como consta dos depoimentos das senhoras, que na presença da juiza, duas de vocês afirmaram, que são empregadas domésticas da casa do ex prefeito Ezequiel e as outras 02 são irmãs de Joaquim, que é gerente geral da usina do ex prefeito Ezequiel, e que depois da eleição/2012 tornou-se secretário de transporte do município de Capela.

Alem disso, consta também que foi Rafael (funcionário da usina do ex prefeito Ezequiel) que solicitou os documentos para as senhoras serem testemunhas. Tambem vejo que as senhoras Deixaram claro, de forma cristalina, QUE SE SOUBESSEM QUE ERA PARA ISSO JAMAIS DARIAM OS DOCUMENTOS.

Ou seja, ex prefeito EZEQUIEL USOU SEU PODER DE MANDO sobre Rafael e Joaquim para enganar as senhoras e transforma-las em instrumento de destruição da minha vida.

Assim, está provado que AS SENHORAS TAMBÉM SÃO INOCENTE, pois, foram vitimas da armação do ex prefeito Ezequiel.

Portanto, peço as senhoras Vanuzia, Cristina, Denilza e Maria Hilda, por tudo que há de mais sagrado, que de forma livre e consciente, vão até o Cartório de Ofício de Capela e façam uma ata notarial relatando a verdade dos fatos, que nunca comprei o voto das senhoras, quem as orientaram, quem as levaram ao forum e porque as senhoras fizeram isso.

Em seguida, de posse desse documento, me façam outra gentileza, protocolem uma cópia no Forum e entreguem outra copia a minha mãe.

Olha senhoras, saibam que estou escrevendo essa Carta diretamente a vocês, porque se eu fizesse de outra forma, poderiam dizer que estou cometendo crime, coagindo ou constrangendo tetemunhas, como fazem meus adversários.

MEU OBJETIVO É TÃO SOMENTE BUSCAR A VERDADE. Porque a verdade vai me libertar.

Preciso que as senhoras usem a consciência e, SE FOREM CRISTÃS, se acreditarem em Deus, usem essa chance para que Ele as perdoe desse pecado.

Sei que é difícil, hoje, enfrentar o ex prefeito Ezequiel ele vai dizer “não é para ir não; deixe ele lá na prisão mesmo, o que está feito está feito”.

Mas, Não é assim, Deus escreve certo mesmo quando por linhas tortas, por isso que está me colocando para busca-las através dessa carta, que peço a minha assessoria para publica-la nas minhas redes sociais, porque é o único meio que tenho para entrar em contato com senhoras, sem coagi-las ou prejudica-las.

O NOSSO OBJETIVO MAIOR É SUPRIR A FALHA QUE HOUVE NA MINHA DEFESA, pois, segundo o Desembargador Diogenes Almeida, em seu voto, as testemunhas de acusação, já que eram viciadas, deveriam ter sido contraditadas na origem, ou seja quando o processo estava na fase de instrução. E mais, em verdade, se quer poderiam ser testemunhas.

Sem perceber, as senhoras confessaram um crime (que não houve), pois receber vantagem é crime tanto quanto dar (art. 299, CE), a lei diz que deveriam responder o processo comigo.

Veja que o Ex prefeito Ezequiel não se preocupou com as consequências de tudo de ruim que poderia acontecer com as senhoras.

Mas, diante das circunstâncias, tudo isso pode ser corrigido e terminar bem. Apesar das senhoras terem cometido o crime de falso testemunho, agora, ao falarem a verdade perante o tabelião do Cartório de Oficio, certamente não serão processadas, pois, está claro que foram coagidas pelo ex prefeito Ezequiel, por possuirem ou terem alguem da familia que possuia vínculo empregaticio com ele.

Por fim, peço as senhoras que me ajudem, com urgência, vão ao cartório, nessa próxima segunda feira, dia 02, DEVOLVAM A MINHA LIBERDADE. Preciso voltar pra Capela, lembrem-se, tenho 5 filhas pra criar.

Conto com a misericórdia das senhoras, PORQUE A PIOR CADEIA É A DE UM INOCENTE.

Que Deus nos abençoe!

Carta transquita e publicada pela Assessoria de Sukita.