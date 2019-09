Termina eleição suplementar em Riachão e Simone de D. Raimunda é eleita prefeita

01/09/19 - 17:55:56

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE/SE) encerrou as 17 horas a votação da eleição suplementar que definiu o novo prefeito do município de Riachão do Dantas e que foi realizada neste domingo, 01 de setembro.

A eleição foi aparentemente tranqüila, tendo sido registrado apenas dois casos em que foi preciso o uso da força policial para manter a ordem pública e a outra situação envolvendo suposto uso financeiro na campanha. Nas duas situações, os casos estão sendo investigados.

Assim que encerrou o processo de votação, o TRE divulgou o resultado oficial e que deu a vitória para Simone de D. Raimunda, eleita com uma vantagem esmagadora, ficando em segundo colocado Manoela e em último, o vereador Pedro da Lagoa.