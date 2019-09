Vereador cabo Didi realiza solenidade e homenageia equipe de mergulho do CBM

01/09/19 - 07:17:12

Na noite desta sexta-feira, dia 30, o vereador Cabo Didi, realizou solenidade de homenagem à equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE).

O evento foi realizado na sede da Associação de Moradores e Amigos do Santa Tereza, com a apresentação feita pela jornalista Patrícia França e pelo policial militar e radialista Erivan Pessoa, contando com a participação da sociedade e de autoridades, tais como: os vereadores Cabo Didi, Lucas Aribé e Isac; Coronel RR Santana; o Tenente-Coronel Hilário, comandante do 1º BPM, representando o Comandante-Geral da PMSE; a professora Jovanca Leal, superintendente do patrimônio da união em Sergipe; o advogado Márlio Damasceno, conselheiro da OAB/SE e no ato representando o presidente da entidade, Dr. Inácio Kraus; o Cabo Isaías, presidente da ASPRA/SE (Associação de Praças Policiais e Bombeiros Militares de Sergipe); a Capitã BM Adriana; o Tenente PM Hércules; o Sargento PM Prado; o Cabo PM Dos Santos; e o Givaldo, presidente da Associação de Moradores e Amigos do Santa Tereza.

A homenagem foi um reconhecimento ao excelente trabalho realizado pela equipe de mergulho do CBMSE, que apesar do quadro extremamente reduzido, face ao baixo efetivo, não mede esforços no sentido de prestar um serviço de qualidade, se desdobrando em um trabalho incansável no resgate de vítimas em todo estado, independente do dia da semana e das condições adversas que enfrentam.

Foram homenageados os seguintes bombeiros militares da equipe de mergulho, que abrange mergulhadores, auxiliares de mergulho e condutor: tenente-coronel Hector Silva Monteiro, major Gideão Oliveira dos Santos, Capitão Márcio Fábio Silva Caldas, capitão José Messias dos Santos, 2º tenente Sinério dos Santos, 1º sargento Anderson Lopes de Almeida, 2º sargento Wagner Trocate da Silva, 2º sargento Pablo Emanuel Santos Gomes e o cabo Glauco Rogério Portela Fontenelle.

As autoridades aqui citadas fizeram uso da palavra e fizeram questão de agradecer a todos os bombeiros militares da equipe de mergulho pelo serviço incansável que prestam em prol da sociedade sergipana, sendo tal homenagem mais do que justa a estes verdadeiros heróis.

Já o Tenente-Coronel Hector e o Tenente Sinério, falaram em nome dos homenageados, fazendo questão de agradecer pelo reconhecimento do trabalho realizado pela equipe, que são verdadeiros irmãos, ressaltando que desempenham suas funções com dedicação e acima de tudo com amor.

“Quero externar meu orgulho em poder prestar esta justa homenagem aos valorosos e abnegados bombeiros militares, que mesmo com o baixo efetivo existente na corporação, muitas vezes abdicam de suas folgas e do convívio com suas famílias, para prestarem seus serviços à população, no resgate e localização de vítimas no mar, rios, lagoas e açudes espalhados pelo nosso estado, dando um alento às famílias destas. Reconhecer este trabalho é um dever de todos nós”, afirmou o Cabo Didi.

Matéria do blog Espaço Militar