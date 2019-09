Advogados do Clube de Corrida da CAASE participam da ‘Upphill Marathon’

02/09/19 - 17:00:41

Os advogados sergipanos Robson Barros e Josadach Albuquerque, atletas do Clube de Corrida da CAASE, participaram neste sábado, 31 de agosto, de uma das provas mais desejadas e com grande grau de dificuldade do país. A dupla passou pelo crivo de um mega sorteio e só então foi habilitada para desvendar a Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina.

Robson e Josadach tiveram pela frente o desafio de 42 km na Upphill Marathon, com largada no município de Treviso (SC). O percurso teve a subida na rodovia SC 438, onde estão 256 curvas, e passagem por Bom Jardim da Serra, 1418 m acima do nível do mar.

O tempo máximo para fazer essa maratona foi de 6 horas e Josadach completou a prova em 5h 24 minutos e 40 segundos. “A Mizuno Uphill Marathon é uma das provas mais cobiçadas do Brasil. Foi um grande desafio vencer a distância subindo 1.421m e contornando as curvas da famosa Serra do Rio do Rastro. Um desafio marcante e uma prova imprevisível onde enfrentamos muita chuva, ventos fortes e frio depois de mais de três meses de preparação”, afirma.

Durante o percurso, eles precisaram de muito preparo e força de vontade para vencer os desafios impostos pelas curvas sinuosas. “Sofri demais com a chuva, frio abaixo de 5° e vento muito forte. Pensei que ia morrer de frio. Travou tudo. A mão não fechava, mas consegui”, disse o advogado Robson, logo após completar os 42,195km em 5h e 29 minutos.

Outras provas

Outros atletas do Clube de Corrida da CAASE, treinados pela professora de Educação Física e diretora da equipe, Lívia Fernandes Pires, participaram de outras provas de atletismo. Na ‘Corrida Farol a Farol’, que aconteceu no domingo (1 nas ruas de Salvador (BA), Rita de Cassia disputou os 21 Km.

Na corrida ‘Permita-se’, realizada domingo (1 em Itabaiana (SE), a advogada Paula Vanessa Vila Nova Pereira, ficou com a quarta colocação na categoria 20/29 Feminino. “Desempenho com evolução da última corrida para essa, apesar das dificuldades dessa terem sido maiores, devido ao percurso com algumas ladeiras e o sol mais forte que o normal, consegui baixar 40 segundos”, conta.

O advogado Felipe Pereira terminou no 1° lugar na Categoria 25/29 da prova ‘Corrida do Servidor’, em Aracaju, disputada no sábado. Ele fez o percurso dos 10 km em 56 minutos e 36 segundos. “Fiquei surpreso com o resultado, fruto de muita dedicação e comprometimento com o planejamento proposto pelos profissionais do Clube de Corrida da CAASE/OAB”, disse.

Por Anderson Barbosa

Foto assessoria