ACIDENTE COM MOTOCICLETA FAZ MAIS UMA VITIMA FATAL NO INTERIOR DO ESTADO

02/09/19 - 08:17:09

Um acidente ocorrido neste domingo (01) envolvendo uma motocicleta fez mais uma vitima fatal no interior do estado.

Segundo informações passadas por populares, dois jovens trafegavam pela rodovia SE-295, que liga Itabaianinha a Tomar do Geru, na altura do povoado Caraíbas, quando o piloto da motocicleta perdeu o controle, ao passar por um quebra-molas e acabou caindo.

Os dois jovens foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas uma das vitimas não resistiu e morreu.

O outro jovem foi levado para um hospital da região e em seguida foi transferido para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).