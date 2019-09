Aluno da rede estadual de ensino é medalha de ouro na Copa Norte-Nordeste de Ciclismo

O estado de Sergipe foi um dos destaques da Copa Norte-Nordeste de Ciclismo, realizada em Aracaju, entre os dias 16 e 18 de agosto. Sergipe ficou na quarta colocação geral, com um total de 187 pontos, conquistando oito medalhas, quatro das quais são de ouro, uma de prata e três de bronze.

Na manhã desta segunda-feira (2), o presidente da Federação Sergipana de Ciclismo (FSC), Jairo Vieira, levou alguns atletas da seleção para agradecer o apoio recebido do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio da Superintendência Especial de Esporte (Supee), para a realização da competição em Aracaju, que foi revestida de absoluto sucesso.

A campeã foi a seleção da Bahia, seguida de Tocantins e da Paraense. Sergipe ficou com a quarta colocação. Esse resultado deixou o presidente da Federação Sergipana de Ciclismo, Jairo Vieira, empolgado e motivado para futuras competições.

“Foi um resultado histórico, porque progredimos muito. De um 7º lugar no ano passado em Tocantins, este ano chegamos em quarto lugar, e a perspectiva é de melhorar nas próximas competições. Vale aqui salientar que foram 16 estados participantes, mais de 500 ciclistas, e ficamos entre os quatro primeiros colocados”, comentou Jairo Vieira.

Um dos principais destaques da Seleção Sergipana foi o ciclista Rafael Gomes dos Santos. Rafael é aluno do CE Gonçalo Rollemberg. Ele foi medalha de ouro na prova de circuito, categoria juvenil, com o tempo de 39’48″540. “Estou satisfeito com o resultado porque contribui para uma melhor classificação da nossa seleção na pontuação geral. Foi uma competição de alto nível técnico, com os melhores ciclistas da região. E chegar em primeiro lugar na minha categoria foi uma grande conquista pessoal e um excelente resultado em termos de pontuação geral. Disputei com os maiores nomes do ciclismo regional, e conquistar o lugar mais alto do pódio foi, sem dúvida alguma, um grande resultado”, comentou Rafael Gomes.

Sergipe teve outros destaques como Ueslei Santos Souza, o Will Bala, medalha de ouro na prova de resistência da Categoria Master B1. Will Bala venceu a prova com o tempo de 1h21’09″044. Na prova contrarrelógio, Will Bala foi o quatro colocado.

A superintende de Esporte, Mariana Dantas, agradeceu a visita dos atletas da Seleção Sergipana de Ciclismo, ao tempo em que deixou bem claro que o Governo do Estado se sente honrado em apoiar a competição e parabenizou a seleção e os ciclistas sergipanos pelos excelentes resultados obtidos.

“Foi uma conquista grandiosa, com a participação de 16 estados. Sergipe ficou entre os quatro primeiros. Queremos parabenizar a seleção sergipana e aos atletas pela conquista dessas medalhas e pela quarta colocação geral na Copa Norte-Nordeste de Ciclismo”, frisou Mariana Dantas.

Mesclar a juventude com a experiência foi, no entendimento do presidente Jairo Vieira, o sucesso dos sergipanos na competição.

“Estamos fazendo um trabalho na base, dando oportunidade aos mais jovens. Vamos começar um trabalho de planejamento já este ano, para conseguirmos uma melhor colocação no próximo ano, em Tocantins, onde acontecerá o Norte-Nordeste de 2020”, concluiu Jairo Vieira.

Para Viviane Lima, a presença feminina nessa prova foi gratificante. “Estou com 35 anos e foi minha primeira prova. Gostei muito e sinceramente não vou parar. Espero participar de outros eventos do ciclismo e lutar pela conquista de medalhas”, disse Vivian Lima.

