ASSOCIAÇÃO OFICIA MINISTÉRIO PÚBLICO SOLICITANDO HUMANIZAÇÃO NO IML

02/09/19 - 17:01:52

A Associação dos Militares do Estado de Sergipe (Amese), oficiou na manhã desta segunda-feira (02) o Ministério Público solicitando providências no sentido de melhorar o atendimento no órgão em respeito aos familiares e amigos dos falecidos que dão entrada no instituto.

“Estivemos aqui por diversas vezes para verificar, in loco, se alguma providência já foi adotada. Em janeiro deste ano oficiamos o Secretário de Segurança apontando os problemas com a sugestão de soluções e nada ainda foi realizado. A demora para liberar um corpo é tamanha que o corpo entra em estado de decomposição e as pessoas que não possuem recursos para embalsamá-lo tem que fazer o velório às pressas, ou até mesmo não fazer. O desrespeito é total. Esperamos que o MP chame o feito à ordem”, foi o que afirmou o presidente da AMESE, o sargento Jorge Vieira.