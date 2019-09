Apae Aracaju realiza desfile cívico na próxima quinta-feira, dia 5 de setembro

02/09/19 - 15:00:54

Em comemoração aos 197 anos de independência do Brasil, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE Aracaju) promoverá o 3° desfile cívico da instituição, na próxima quinta-feira, 5. Pensando no princípio de incluir, a Apae, junto de seus assistidos, fará um trajeto com ponto de concentração na frente da entidade, localizada na rua Manoel dos Santos Carvalho, 379, no bairro Industrial, e passará pela Av. João Rodrigues, terminando o desfile na rua de Belém.

Para compartilhar o momento patriótico, os assistidos da Apae terão a companhia de estudantes de escolas da região e a presença ilustre do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam), que além de acompanhar o percurso, também fará parte da evolução do desfile. De acordo com a coordenadora pedagógica da instituição, Rosiane Santos, o objetivo é misturar inclusão e inserção na comunidade.

“Nós pensamos em trabalhar a questão de inclusão e inserir a Apae Aracaju no contexto da comunidade do bairro Industrial. Apesar dos 51 anos, ainda tem muita gente que não ouviu falar da instituição. Queremos mostrar a entidade, o que ela faz, seguindo sempre o viés do que a gente trabalha: a inclusão”, afirmou.

Fonte: Ascom Apae Aracaju