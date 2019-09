Aracaju sediará no próximo dia 5, seminário interncional de karatê

02/09/19 - 11:09:24

Aracaju vai sediar, no dia 5 de setembro, quinta-feira, o Seminário Internacional de Karatê, com o professor Nobuaki Kanazawa, 8º dan, presidente da Shotokan Karate-Do International Federation (SKIF). As inscrições podem ser feitas com o professor Yoakan Jócelis, através do telefone 98809.0037 ou pelo email: [email protected]

O seminário acontecerá no Colégio Master, no bairro Jardins, das 18 às 22 horas. A primeira etapa, das 18 às 19h30, será para crianças, enquanto que das 19h30 às 22 horas, para adultos. O kancho (em japonês, responsável por uma escola) Nobuaki Kanazawa vai ensinar kihons (técnicas básicas) e katas (lutas imaginárias) criados pelo seu pai, o grande mestre Hirokazu Kanazawa.

Caratecas de Sergipe e dos Estados da Bahia, Alagoas, Pernambuco e Pará confirmaram presença. “Vai ser um grande evento, um seminário importante para os professores e alunos do karatê, a arte das mãos vazias. O mestre Nobuaki tem 48 anos, é instrutor chefe da SKIF e tem uma carreira de sucesso, conquistando diversos prêmios em kata e kumitê”, disse o professor Yokan Jócelis, responsável pela vinda do mestre Nobuaki a Aracaju.

Por Antonio Carlos Garcia

Foto assessoria