ASSEMBLEIA INAUGURA REFORMA AMPLA PARA ACOMODAR MELHOR O POVO

02/09/19 - 19:51:41

Por Aldaci de Souza – Rede Alese

Após 30 anos de construído na esquina da Av. Ivo do Prado com a Praça Fausto Cardoso, o prédio da Assembleia Legislativa de Sergipe, passou por uma ampla reforma na fachada, no hall e no anexo administrativo localizado à rua Maruim, em que funciona o Centro Médico e a TV Alese. No final da tarde desta segunda-feira (02), o presidente da Assembleia, deputado Luciano Bispo (MDB) e o diretor geral Roberto Bispo, inauguraram os espaços reformados.

O deputado Luciano Bispo (MDB) disse que “hoje o dia é de muita felicidade e tranquilidade porque obras a gente tem duas alegrias: quando inicia e quando encerra. Nós encerramos cuidando não apenas do estado físico, mas também do estado humano, quando reformamos os anexos aonde as pessoas terão uma condição melhor para o tratamento de sua saúde. Ninguém imaginava que estávamos reformando os anexos, as pessoas só olhavam a frente da Assembleia, mas a Assembleia é um todo”.

Benefícios – O diretor-geral da Alese, Roberto Bispo, falou sobre os benefícios com as reformas feitas. “É um dia de conclusão de uma obra que vem beneficiar o povo de Aracaju, o povo de Sergipe, pois a Assembleia Legislativa é a Casa do Povo. Algumas pessoas diziam que a obra era lenta, mas é preciso deixar claro que os serviços foram feitos também nos períodos de sessões e nesses horários, os serviços eram parados, por isso, já não foi entregue. Os serviços foram concluídos sem o registro de nenhum acidente de funcionários, nenhuma danificação de materiais; uma obra tranquila. O prédio já tinha 30 anos, a fachada já estava ultrapassada e hoje fizemos uma fachada com pele de vidro fumê que mostra beleza; dos gabinetes que ficam nas laterais, dá pra ver todo o rio Sergipe, uma paisagem linda”, destaca.

Roberto Bispo informou ainda que o novo prédio da Alese, será iluminado de acordo com as campanhas vigentes. “Todos os meses teremos cores diferentes, das 6 horas da noite até às 2h da manhã, enfatizando as campanhas realizadas. Esse mês o prédio estará com luzes amarelas, em virtude do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio”, explica ressaltando a importância da rampa de acessibilidade com a finalidade de facilitar o acesso das pessoas com necessidades especiais ao prédio da Alese.

O governador Belivaldo Chagas, destacou a importância da participação da sociedade nos trabalhos desenvolvidos pelos deputados estaduais. “O espaço reformado ficou melhor para atender cada vez mais a população que vem acompanhar o dia a dia dos parlamentares escolhidos para defender os interesses da sociedade. O deputado Luciano Bispo está de parabéns em entregar aos deputados, servidores e à sociedade, o prédio da Alese e os anexos administrativos totalmente reformados”, diz acrescentando ser um momento de comemorar as reformas.

Respeitado – O ex-governador Jackson Barreto disse estar muito feliz em participar das solenidades na Assembleia Legislativa de Sergipe. “Eu sempre acreditei em Luciano Bispo, que tem sido um deputado muito respeitado; tem uma convivência muito pacífica com todos os poderes, muito harmoniosa com seus colegas e agora está realizando o sonho da reforma do prédio do legislativo sergipano e dos seus anexos administrativos. Fico muito feliz com o seu trabalho, com a sua atuação e acima de tudo porque Luciano Bispo é um homem muito sincero e um amigo muito leal.

De acordo com o prefeito Edvaldo Nogueira, o deputado Luciano Bispo deu a demonstração na tarde desta segunda-feira, de que além de ser um grande político é um homem conciliador. “O presidente da Assembleia ajuda na governabilidade do estado na condução dos trabalhos e agora demonstra o seu lado prefeito; foi um bom prefeito de Itabaiana e hoje inaugura obras que melhoram a vida das pessoas; a saúde dos servidores e deputados; a tv Alese e moderniza o prédio da Assembleia do ponto de vista arquitetônico, além de ser um ponto de turismo para o Centro. Esse prédio ajuda a revitalização do Centro. Nós estamos recapeando a Av. Beira Mar e a Assembleia Legislativa traz um grande presente pra cidade”, entende.

Sensibilidade – O ex-deputado e diretor de assuntos institucionais da Alese, Venâncio Fonseca, lembrou que dos 30 anos de inauguração do prédio da Assembleia Legislativa de Sergipe, ele passou 24 anos na Casa como parlamentar.

“Durante esse período, o presidente Luciano Bispo com muita sensibilidade já notou que a Assembleia Legislativa precisava de uma reforma, se adequar à modernidade e deu um tratamento que realmente o Poder Legislativo, a Casa do Povo merece: uma Assembleia arrumada, bem equipada e estendendo a reforma ao setor médico e à TV Alese que pra mim é um dos maiores feitos até hoje do Poder Legislativo, pois é a través da imprensa que os sergipanos tem a oportunidade de acompanhar os trabalhos dos seus representantes”, destaca Venâncio.

Tanto o prédio do anexo administrativo quanto o edifício-sede da Alese, foram abençoados pelo padre Marcelo Conceição, da paróquia Nossa Senhora do Socorro. “Nós não podemos jamais nos esquivarmos da certeza de que Deus tem o controle de todas as coisas e quero aproveitar este momento para saudar o presidente da Assembleia, o governador e a todas as autoridades e chamá-los a nos encontrarmos e solicitarmos que nos abençoe”, disse.

Estiveram presentes à solenidade, o governador Belivaldo Chagas, a vice-governadora Eliane Aquino, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, o ex-governador Jackson Barreto (MDB), o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Ulisses Andrade, o presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, desembargador Osório de Araújo Ramos Filho, o presidente da Câmara de Vereadores, Nitinho Vitales, o procurador de justiça do Ministério Público Estadual, Eduardo D’Ávila, o ex-governador Albano Franco, o reitor da Universidade Tiradentes, Jouberto Uchôa, a professora Marlene Calumbi, o prefeito de Carira, Arodoaldo Chagas (Negão), o prefeito de Frei Paulo, Anderson de Zé das Canas, vereadores de Itabaiana e outras autoridades; deputados, familiares e a sociedade de um modo geral.