Belivaldo é homenageado por PMs beneficiados com apostilamento

02/09/19 - 06:51:04

O apostilamento garantiu tranquilidade aos 300 policiais militares de Sergipe que estavam em situação transitória em relação aos seus empregos

O governador Belivaldo Chagas foi homenageado, na noite desta sexta-feira (30), pelos policiais militares do concurso realizado em 2014. Eles foram beneficiados com a publicação da decisão favorável para cerca de 300 soldados que atuavam na Polícia Militar do Estado de Sergipe através de liminar judicial. O apostilamento, como é chamado no segmento jurídico, assinado por Belivaldo, foi publicado no Diário Oficial do Governo do Estado no mês passado, através do decreto nº 40.407, o qual garante permanência dos militares na corporação. Também foram homenageados na solenidade, o ex-governador Jackson Barreto; o secretário-geral de Governo, José Carlos Felizola; o deputado estadual capitão Samuel Barreto; e os capitães da PM/SE, Alison Cruz e Edson Oliveira.

“Assumi esse compromisso de fazer isso acontecer, por uma questão de justiça. Minhas palavras são de agradecimento, mas não apenas por esta homenagem que recebo aqui, mas principalmente pelo trabalho extraordinário que a Polícia Militar do meu estado faz. Não é à toa que estamos, hoje, na condição de terceiro estado do país com maior redução dos índices de homicídios, graças ao trabalho das nossas polícias, Militar e Civil, e da Secretaria de Estado da Segurança Pública”, declarou Belivaldo.

Para o soldado Diego Gilberto, a conquista garantida por Belivaldo é uma grande realização. “Palavras não são suficientes para expressar os meus sentimentos, o sentimento da minha família e dessa família a qual formamos, mas quero tentar expressar um pouco o que sentimos hoje, não é só a garantia do nosso emprego, mas a garantia de um sonho. Para ser policial militar a gente tem que ter vocação, pois se é policial 24 horas por dia. Não é um emprego qualquer, e acho que por causa disso essas pessoas aqui lutaram tanto, porque queriam realmente vestir a farda”.

A soldado Ana Carla concordou com o seu colega de Corporação. “É a realização de um sonho, a gente ingressou no concurso não em busca somente de um emprego, mas de um sonho. E, hoje, poder concretizá-lo, após tantos anos de luta, não há presente maior em nossas vidas. A luta não foi só minha, mas de toda minha família, então o presente não é só meu, mas de toda minha família e da sociedade sergipana”, enfatizou.

Esposa do PM Flávio Freire, Evelyn Freire explicou que o apostilamento é uma medida que garante tranquilidade não só aos aproximadamente 300 policiais beneficiados, mas às suas famílias. “Quero agradecer ao governador que, contra tudo e todos, se comprometeu com a gente e honrou com o compromisso que fez. Todos homenageados que estão aqui de alguma forma nos ajudaram com apoio ou uma palavra amiga. Essa noite é de gratidão. Foram muitas noites sem dormir, diziam que o apostilamento era algo surreal, praticamente impossível, mas no dia que o senhor, governador, disse: “Se a solução é apostilar, vamos fazer isso”, comecei a dizer a todos: relaxem. E hoje é um dia de vitória, de agradecimento, um dia de dizer que somos eternamente gratos a vocês”, colocou Evelyn, que desde o início participou da luta dos PM por essa conquista.

O militar Flávio Freire informou que o decreto também é um estímulo para que os PMs trabalhem com um comprometimento ainda maior a partir de agora. “Foi surpreendente e emocionante. Agora, atuamos com mais tranquilidade e ainda mais empenho no desempenho das nossas funções, pois não há mais a preocupação que tínhamos, essa possibilidade de sermos afastados”.

De acordo com Felizola, a homenagem dos policiais representa um gesto de carinho e atenção pela alegria proporcionada aos PMs com a decisão publicada pelo governo. “Estou emocionado com a homenagem desses homens e mulheres que se dedicam à segurança pública no nosso estado”.

A decisão

A decisão, disposta no decreto nº 40.407, refere-se aos policiais militares egressos dos Cursos de Formação de Soldado PM 3ª Classe-Combatente, realizados no ano de 2015, 2016 e 2017, que cumpriram respectivamente os cursos, que se encontravam no exercício de função policial militar na data de assinatura do decreto e que estavam na condição sub judice.

“Fico muito feliz, governador Belivaldo, porque o senhor mais uma vez comprova que é um homem de palavra, como sempre soube que você era. Você está aqui cumprindo a palavra que deu a essa juventude que esperava por esse gesto, o que me deixa muito feliz. Durante minha gestão como governador, na qual Belivaldo era vice e chefe da Casa Civil, as nossas tratativas com a as polícias do Estado sempre foram de muito respeito e, acima de tudo, de compreensão do papel e da importância da polícia para a sociedade sergipana”, destacou o ex-governador Jackson Barreto.

O deputado estadual capitão Samuel Barreto também reforçou o compromisso de Belivaldo com os militares. “Quando o Galeguinho dá a palavra, ele cumpre. Ontem, mesmo em uma época de crise, foi protocolado na Assembleia Legislativa de Sergipe [Alese], o Projeto de Lei, que terá um custo mensal de R$ 3,7 milhões na Folha de Pagamento, em benefício de muitos militares da reserva, bombeiros e PMs, e pensionistas. Obrigada por isso também, Belivaldo e pela palavra dada a esses jovens, parabéns”, agradeceu o parlamentar.

Belivaldo, por sua vez, lembrou aos presentes que, a partir dessa segunda-feira (02), 330 candidatos habilitados nos concursos públicos para os cargos de oficial e soldado da PM/SE iniciarão o Curso de Formação. “Para que no decorrer dos próximos dez meses, a gente possa colocar mais policiais para defender a sociedade”, expôs.

Durante o evento, Evelyn Freire fez questão de pontuar que as homenagens da noite se estendem ainda ao comandante –geral da PM/SE, coronel Marcony Cabral, e ao subcomandante, coronel Paiva – que não puderam estar presentes devido aos preparativos da eleição suplementar de Riachão do Dantas-, e ao presidente da Alese, o deputado estadual Luciano Bispo, que não pôde participar da solenidade por incompatibilidade de agendas.

ASN

Foto Mário Sousa