Camarote da Acessibilidade garante inclusão social no Desfile Cívico

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Assitência Social, proporcionou às Pessoas com Deficiência (PCDs) ou com a mobilidade reduzida, o Camarote da Acessibilidade, no tradicional desfile cívico municipal realizado na rua Bahia, bairro Siqueira Campos. Um espaço privilegiado e acessível, adaptado às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) no que se refere aos espaços destinados ao público com deficiência ou mobilidade reduzida, na Lei Brasileira de Inclusão (LBI).

De acordo com secretário municipal da Assistência Social, Antônio Bittencourt, o Camarote da Acessibilidade faz com que esse público também tenha acesso a um dos eventos mais importantes do estado, fazendo com que as políticas públicas sejam garantidas por direito. “Nos seus grandes eventos, a Prefeitura de Aracaju vem disponibilizando um espaço com todo o suporte necessário para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Em uma cidade cada vez mais humana, inteligente e inclusiva, não podemos limitar o acesso dessas pessoas e o Camarote da Acessibilidade garante a inclusão social. É um espaço para incluir, democratizar e para reafirmar a cidadania do povo aracajuano”, contou.

O Camarote da Acessibilidade contou com rampa de acesso, piso emborrachado e banheiros químicos adaptados. Além disso, o público contou com a presença do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal de Aracaju (GMA) que garantiram a segurança de, em média, 25 pessoas no local. A vistoria da estrutura do Camarote é realizada pela Secretaria Municipal da Defesa Social e Cidadania (Semdec), por meio da Defesa Civil de Aracaju.

A professora de 81 anos, Sizenarde Araújo, já acompanha o desfile há três anos e faz questão de garantir o seu espaço no Camarote da Acessibilidade.”Esse espaço é muito bom, principalmente para nós, idosos, que não temos a mesma vitalidade de antes. Faço questão de vir ao Camarote da Acessibilidade porque aqui eu tenho uma vista privilegiada e com muito conforto, é uma delícia. Sempre fui muito bem recebida e tenho atenção de todos os profissionais. Hoje, estou saboreando o tempo em que eu era professora, sempre dei muito valor ao desfile cívico das escolas”, relembrou

AAN

Foto André Moreira

02/09/19 - 05:39:51