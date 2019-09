Centro Médico do Trabalhador viabiliza quase 112 mil atendimentos no Nestor Piva

02/09/19 - 12:31:54

Prosseguindo com o trabalho de excelência e qualidade nas atividades operacionais e administrativas na Unidade de Pronto Atendimento – UPA – Nestor Piva, o Centro Médico do Trabalhador alcançou com sete meses de execução dos serviços na gestão, a marca de 111,923 atendimentos aos usuários que procuraram a UPA para a realização de procedimentos médicos, sendo neste final de semana atendidos 1357 pessoas.

Isso tudo graças ao trabalho de humanização e qualificação profissional dos servidores que compõe o quadro do Centro Médico do Trabalhador, que participam de de cursos e palestras para aprimorar a prestação de serviços.

A UPA dispõe de equipamentos para a realização de exames: Raio X fixo e móvel, laboratório. Além, claro, da presença diária de oito médicos: clínicos, estabilização, cirurgia, ortopedista, ultrassom, além de enfermeiros.

Uma das inúmeras medidas implantadas e que recebem elogios da comunidade foi a

implantação do sistema da classificação de risco, que aprimorou a eficiência no atendimento.

Um dos direitos maiores da população é o acesso à saúde pública de qualidade, e isso está sendo entregue pelo Centro Médico do Trabalhador.

Fonte e foto assessoria