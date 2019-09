CERCA DE 30 CARROS PEGAM FOGO EM PÁTIO DE APREENSÃO VEICULAR EM BH

Nas redes sociais, usuários compartilharam fotos da fumaça negra avistada de longe e também relataram ter ouvido seguidas explosões. De acordo com a BHTrans, o pátio abriga veículos com o tempo de recolhimento prescrito. Alguns já são considerados sucata e outros serão leiloados no início de outubro.

Foto Corpo de Bombeiros de Minas Gerais