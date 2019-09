Cobrindo o santo errado

02/09/19 - 07:41:41

O governo de Sergipe jura não ter dinheiro para reajustar os salários dos servidores, porém segue repassando grandes somas de recursos para a Assembleia, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Tribunal de Contas pagarem seus aposentados e pensionistas. Economistas garantem que se deixasse de assumir compromissos financeiros dos outros, o executivo teria grana de sobra para melhorar o salário de fome pago ao funcionalismo. A alegação do governo é que repassa recursos para que os outros poderes não extrapolem a Lei de Responsabilidade Fiscal, contudo, ao fazer isso, fica com a corda no pescoço, vivendo no limite prudencial. É como se tivesse descobrindo um santo para cobrir outro. Ora, não é justo que o governo assuma indefinidamente despesas alheias e deixe de honrar os próprios compromissos, causando grandes prejuízos aos servidores e, de resto, aos sergipanos. Só Jesus na causa!

Goleada eleitoral

Simone de Dona Raimunda (PC do B) deu uma goleada nos outros dois candidatos a prefeito de Riachão do Dantas. Dos 13.483 eleitores que foram às urnas ontem, 7.243 votaram na comunista. Manuela Costa (PSC) teve 4.678 votos, enquanto Pedro da Lagoa (PT) foi votado por apenas 873 eleitores. Realizada sem maiores problemas, a eleição visou substituir a ex-prefeita Gerana Gomes Silva (PTdoB), cassada sob a acusação de forjar uma pesquisa na campanha de 2016. Danôsse!

Apoio comunista

Tão logo soube da vitória de Simone de Dona Raimunda, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB), disse que a aliada pode contar com ele: “Estarei ao lado de Simone, dando todo o meu apoio e para ir com ela à Brasília lutar por recursos”, prometeu Nogueira. Quem ouve o prefeito chega a pensar que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) e seus ministros militares morrem de amores pelos comunistas. Crendeuspai!

Atrás de defesa

A revista Crusué informa que o presidente do PSD, Gilberto Kassab, e o governador do Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD) estiveram juntos, em Brasília, à procura de um advogado para defender o sergipano no Tribunal Superior Eleitoral. Chagas foi cassado pelo TRE sob a acusação de uso da máquina pública na campanha eleitoral de 2018. Segundo a Crusué, o maior receio de Kassab é com o novo comando do TSE no ano que vem, quando o ministro Alexandre de Moraes assumirá a presidência. Vixe!

Faça o que digo…

E o senador Alessandro Vieira (Cidadania) criticou o PSB por ter expulsado os deputados federais que votaram favoráveis à reforma da Presidência. O que será que o vereador aracajuano Palhaço Soneca pensa disso? Ele foi expulso do Cidadania de Alessandro Vieira apenas por ter se esbaldado num forrobodó enquanto estava de licença médica. Pelo visto, o senador deve ser adepto da máxima “faça o que digo, não faça o que faço”. Misericórdia!

Puxadinho cresce

Desde que virou um mero “puxadinho” do PTB sergipano, o PSL começou a se expandir para o interior. Comandado extraoficialmente pelo deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB), o partido do presidente Jair Bolsonaro acaba de criar diretórios em Laranjeiras, Estância e Umbaúba. Satisfeito com a ampliação das bases do “puxadinho” sob sua direção, Rodrigo parabenizou o filhote Fábio, que vem a ser o presidente do PSL no estado. Então, tá!

Imprensa de luto

O Sindicato dos Jornalistas de Sergipe lamentou a morte prematura do colega Rui Barbosa. Ele foi uma das três vítimas fatais do acidente automobilístico ocorrido, sexta passada, na BR-235, no município de Carira. Formado pela Universidade Tiradentes, Rui Barbosa trabalhou em vários veículos de comunicação, a exemplo das tevês Sergipe e Atalaia e da rádio Jornal/AM. Atualmente, morava em Pinhão, onde foi sepultado. Descanse em paz, amigo!

Na rabeira

Veja o que a amiga Thais Bezerra publicou no Jornal da Cidade: “Ainda não será desta vez que um deputado sergipano conquistará o 1º lugar do Prêmio Congresso em Foco 2019. Entre os nossos oito representantes o que aparece em melhor posição na disputa é o pedetista Fábio Henrique (65º lugar). Bem atrás dele surge o deputado João Daniel (PT), em 176ª posição, seguido por Fábio Mitidieri (PSD) no distante 293º lugar”. Pelo visto, vai demorar muito para um deputado sergipano despontar entre os 10 melhores da Câmara. Homem, vôte!

Machadão otimista

E o presidente estadual do DEM, José Carlos Machado, quer ver o partido na crista da onda. Ele garante que seu foco tem sido o fortalecimento da legenda que, segundo diz, “tem grandes ideais”. O otimismo de Machadão já começou a contagiar alguns deputados estaduais, porem estes não podem se filiar ao Democratas para não serem cassados por infidelidade partidária. Experiente, Machado tem sugerido aos políticos com mandatos que permaneçam onde estão, mas filiem logo os parentes e aliados no DEM. Ah, bom!

Noite de autógrafos

O economista Dilson Menezes Barreto vai lançar o livro “José Rollemberg Leite, trajetória de um homem público”. Engenheiro nascido em Riachuelo, José Rollemberg governou Sergipe por duas vezes e se elegeu senador em 1965. Também se notabilizou como professor do Colégio Atheneu e da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe. A noite de autógrafos está marcada para o próximo dia 19, no Museu da Gente Sergipana, centro de Aracaju. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no vespertino aracajuano A Notícia, em 1897.