Criança de 5 anos fica gravemente ferida após ser atropelada

02/09/19 - 08:25:34

Um grave acidente ocorrido na noite deste domingo (01) deixou uma criança de apenas cinco anos gravemente ferida.

O acidente aconteceu no Conjunto João Alves, no município de Nossa Senhora do Socorro e as informações são de que a motorista de um fusca teria perdido o controle da direção.

O carro acabou atravessando uma praça, atingiu a criança e só parou após bater em um muro. As informações são de que a criança foi socorrida em estado grave e a motorista fugiu do local sem prestar socorro. Documentos dela e do veículo, com licenciamento atrasado, foram apreendidos.