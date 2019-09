Deputada protocola projeto de lei sobre conscientização contra suicídio nas escolas

02/09/19 - 17:00:00

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) o suicídio é a segundo principal causa morte entre jovens com idade de 15 a 29 anos. Dados indicam também que os índices no Brasil aumentaram em torno de 24% nessa faixa etária. Baseada nessas informações alarmantes, a deputada estadual, Maisa Mitidieri, protocolou na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) o Projeto de Lei nº140/20019.

A propositura prevê a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate à depressão, automutilação e suicídio nas escola públicas e privadas de educação básica de Sergipe. “A depressão infanto juvenil ainda é vista como ‘coisa de criança’, há muita falta de informação da sociedade diante desse tema, inclusive dos próprios jovens que passam por esse transtorno. Visando minimizar esse desconhecimento foi criado o projeto”, afirma a deputada.

O setembro amarelo é inteiramente dedicado para conscientização da população e dos profissionais de saúde para que reconheçam os sinais de risco. “É necessário acabar com a ideia de que a depressão em crianças e adolescentes é uma fase e logo passa, isso é algo muito sério. Os índices que mostram o Brasil em oitavo colocado no ranking de suicídio nos faz entender que devemos fazer algo para combater o mais rápido possível”, diz.

Dados da OMS indicam ainda que a prevenção é fundamental para reverter essa situação, tendo como melhor medida, a educação. É necessário acabar com o medo de falar sobre o assunto, quebrando tabus e compartilhando informações. A deputada reforça essa ideia no texto da propositura, que ainda está em votação na casa. “Esperamos que em breve o texto seja enviado às comissões para a votação e independente de sua aprovação é algo que eu quero levar comigo, acredito que o projeto irá ajudar muitas pessoas”, conclui a deputada.

Fonte e foto assessoria