É LEI: FEIRA DE ITABAIANA É OFICIALMENTE PATRIMÔNIO IMATERIAL DE SERGIPE

02/09/19 - 14:47:19

Agora é Lei! A feira livre do município de Itabaiana é patrimônio cultural imaterial de Sergipe. O Projeto de Lei 124/2019, de iniciativa da deputada estadual Maria Mendonça (PSDB), foi sancionado e transformado na lei 8.561/2019, já publicado no Diário Oficial do Estado.

“É um momento muito feliz e um presente para os itabaianenses e sergipanos que reconhecem a importância da nossa feira pela sua pujança e pluralidade”, afirmou Maria, lembrando que o seu formato vai além do aspecto comercial. “Ela é, sobretudo, um fenômeno sociocultural e ganhou notoriedade nacional por sua diversidade e particularidades, tornando-se um ambiente convidativo que atrai pessoas de várias partes do país”, disse.

Além de aquecer a economia da cidade há mais de um século, a feira de Itabaiana se transformou num ambiente de fortalecimento das relações interpessoais, onde importantes negócios são realizados, contribuindo para o desenvolvimento do Estado de Sergipe.

Maria salientou que apesar das mudanças culturais e comportamentais do mundo capitalista, esse comércio continua sendo um espaço onde a tradição e as histórias curiosas dos seus habitantes se expressam em importantes narrativas que revelam a grandiosidade do seu povo e do lugar.

Assessoria Parlamentar deputada Maria Mendonça