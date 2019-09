Edvaldo Nogueira acompanha Desfile Cívico da rede municipal de Aracaju

02/09/19 - 06:58:45

O prefeito Edvaldo Nogueira acompanhou, na manhã deste domingo, 1º, o Desfile Cívico Estudantil, em Aracaju. O evento abre as comemorações alusivas ao 197º aniversário da Independência do Brasil na capital. Neste ano, o tema foi “Navegando na língua” em celebração à Língua Portuguesa, sua construção histórica e seu uso atual. Cerca de 2 mil alunos de 19 escolas, além do Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e órgãos municipais, participaram do desfile.

“Este é um momento muito importante para a rede pública de Aracaju. O desfile é histórico, uma tradição da nossa cidade e tem grande relevância pois envolve o conjunto dos estudantes para comemorar não só a Independência, mas para estimular a nacionalidade, o amor à pátria e a solidariedade”, declarou o prefeito.

Edvaldo destacou ainda a importância de colocar a Língua Portuguesa como tema do desfile. “Assim fazemos com que os alunos cultivem o idioma e aprendam a se comunicar melhor e corretamente, para se tornarem grandes estudantes e bons cidadãos”, disse.

O desfile

O tema “Navegando na Língua” foi dividido em Histórica e Atualidades e distribuído em 19 subtemas para 18 Escolas Municipais de Ensino Fundamental e uma escola da rede particular de ensino.

Assim, as apresentações seguiram desde a origem da língua portuguesa, sua chegada ao Brasil e os sotaques existentes no país até as perspectivas na modernidade com as novas mídias, como o Youtube e o Whats App.

“A cada ano trazemos um tema para o desfile, fazendo com que este momento se torne uma grande aula pública. Desde janeiro, estamos trabalhando o tema com alunos e professores realizando pesquisas sobre a nossa língua materna e as formas de comunicação mais usuais”, ressaltou a secretária da Educação, Maria Cecília Leite.

Público aprovou

Milhares de pessoas escolheram a rua Bahia, no bairro Siqueira Campos, local do desfile cívico, para iniciar o domingo. Uma delas foi a operadora de telemarketing Elissandra Raquel Marques. “Já desfilei aqui na época que estudava e esse é um evento que eu não perco por nada, todo ano estou aqui assistindo. A organização está muito boa, o local para o público assistir também. A segurança está ótima, pois a quantidade de policiais e guardas está dando conta do evento”, disse.

O consultor de vendas, Flávio Silva, elogiou o tema do desfile. “A nossa língua está cada vez mais americanizada, principalmente pelos jovens, então, trazer este tema é uma forma de valorizar a Língua Portuguesa. Desfile cívico é tradição na minha família e nunca deixo de assistir. O deste ano está muito organizado e seguro”, declarou.

Trabalho conjunto

Para acontecer, diversos órgãos municipais se uniram à Secretaria da Educação para que o desfile transcorresse com tranquilidade e segurança. A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) designou equipes para um mutirão de limpeza nas principais vias de acesso à rua Bahia. Neste domingo, cerca de 30 agentes fizeram a limpeza e aproximadamente 20 fiscais acompanham a atuação dos ambulantes.

Equipes da Secretaria Municipal da Defesa Social e Cidadania, por meio da Defesa Civil, também atuaram durante a semana no recebimento da documentação referente à montagem das principais estruturas, como o palanque e o camarote da acessibilidade. Já no sábado, os técnicos vistoriaram a montagem delas.

A Guarda Municipal de Aracaju participou do evento, com cerca de 60 guardiões fazendo a segurança e parte do efetivo participando do desfile, com carros, motos e bicicletas. O ônibus de videomonitoramento integra o esquema de segurança, reforçada pela Polícia Militar de Sergipe. A Secretaria da Comunicação realizou a cobertura jornalística do evento e a transmissão ao vivo através das redes sociais.

Acompanharam o desfile os vereadores Dr. Gonzaga e Zezinho do Bugio; o comandante do 28º Batalhão de Caçadores, coronel José Fernandes Carneiro; o comandante da Capitania dos Portos, capitão Guilherme Padão; o comandante do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Aracaju, capitão André Silva; além de secretários municipais e representantes do governo estadual.

