ENERGISA ABRE AS INSCRIÇÕES PARA O PROGRAMA DE TRAINEE 2020 EM SERGIPE

02/09/19 - 07:20:48

O Grupo Energisa abriu as inscrições para o Programa de Trainee 2020 da companhia, que é uma das principais empresas de distribuição de energia elétrica do país. A previsão de início do programa é em janeiro de 2020 e a duração será de nove meses. Os candidatos devem ser dos cursos de Engenharia Elétrica ou Engenharia de Energia, com formação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019. É necessário ter inglês avançado e disponibilidade para mudanças de domicílio e viagens. As 14 vagas são para todos os estados em que a empresa atua (SP, MG, MT, MS, TO, PB, SE, RO e AC). Os interessados podem se inscrever por meio do link jobs.kenoby.com/traineeenergisa até o dia 16 de setembro.

O programa conta com Job Rotation de 90 dias, em que os trainees passam pelas áreas da empresa, o que proporciona uma experiência diferenciada de integração e aprendizado. O objetivo é capacitar os profissionais a terem visão estratégica dos processos, integração nas diferentes áreas de atuação, vivenciar a adaptação às mudanças, e comprometimento com metas e resultados em contextos distintos.

“Nossa meta é atrair os mais promissores talentos e oferecer a eles a oportunidade de desenvolvimento profissional dentro de uma das líderes do setor elétrico brasileiro. O programa de trainee é uma prioridade na Energisa, afinal, o investimento em pessoas é estratégico para os nossos bons resultados e para a nossa adaptação para o futuro”, diz Roberto Silva, Gerente Corporativo de Desenvolvimento Organizacional na Energisa.

A seleção se divide em etapas online e presenciais, que deverão ser realizadas em São Paulo. Neste ano, as primeiras etapas do processo serão feitas de forma digital e com a tecnologia de inteligência artificial (IBM Watson) aplicada à avaliação dos candidatos, mas antenada com a experiência do candidato. A consultoria responsável é a Matchbox. Além do Job Rotation, o programa conta com treinamentos técnicos e comportamentais, acompanhamento pelos gestores e equipe de RH. Os benefícios são compatíveis com os do mercado de trabalho.

O Grupo Energisa investe na atração de Jovens desde o ano de 2000, mas foi em 2010 que iniciou o Programa Corporativo mais estruturado. Desde então já contratou aproximadamente 120 profissionais por meio do Programa. O objetivo é formar profissionais com potencial para liderar equipes e processos contribuindo com as transformações do setor elétrico e da empresa, gerando crescimento com sustentabilidade.

Bruno Rodrigues, ex-trainee que hoje atua como coordenador de Equipes de Campo da Energisa Sergipe, destaca que “Participar do programa de trainee foi fundamental para o desenvolvimento da minha carreira, pois me colocou em contato com diversas vivências e desafios que motivaram a minha busca constante por desenvolvimento e inovação”.

Sobre o Grupo Energisa

Com 114 anos de história, o Grupo Energisa é o 5º maior em distribuição de energia elétrica. Uma das mais antigas empresas de capital aberto do Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. O Grupo atende a 7,7 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de quase 20 milhões de pessoas) em 862 municípios em todas as regiões do Brasil. Com receita líquida anual de R$ 15,8 bilhões (ano 2018), o Grupo gera aproximadamente 14 mil empregos somente para colaboradores próprios.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, geração, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de Call Center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora) e energias renováveis (Alsol).

Da assessoria