Fecomércio levará estrutura do Sesc e Senac para V Bienal do Livro de Itabaiana

02/09/19 - 16:55:07

O sistema Fecomércio, que é formado pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), estará presente na V Bienal do Livro de Itabaiana, que acontece de 11 a 15 de setembro, no Shopping Peixoto. A instituição terá um estande na feira literária ofertando ao público diversos serviços das duas entidades, além de mostrar os investimentos na cidade serrada.

Os programas como Mesa Brasil, BiblioSesc e Brincando com Arte serão um dos destaques do evento. A Fecomércio estará durante a Bienal exibindo fotografia e panfletos da construção da nova sede do Sesc, localizada em Itabaiana, e a reforma da unidade antiga do Senac. O Sebrae também estará dividindo o estande com as instituições levando muitos outros serviços para o público.

De acordo com o superintendente da Fecomércio, Maurício Gonçalves, a entidade estará empenhada em ter uma presença marcante na Bienal, como aconteceu em outros anos. “Mostraremos as fotos da construção na nova sede do Sesc e a reforma da Senac, em Itabaiana. Além disto, o Mesa Brasil estará recolhendo alimentos próximo do vencimento e distribuindo em creches minimizando a fome. E o BiblioSesc levará o sabor da leitura para o público”, declarou.

Foto: Fábio José

Por Danilo Cardoso