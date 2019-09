GEORGEO FALA SOBRE ESTUDOS REALIZADOS QUE TRATAM DOS MUNICÍPIOS

02/09/19 - 19:58:04

Por Luciana Botto- Rede Alese

O deputado estadual Georgeo Passos (PPS), ocupou a tribuna no expediente desta segunda- feira, 02, da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), para falar sobre estudo técnico realizado e disponibilizado pela Confederação Nacional dos Municípios. O estudo trata da reestruturação dos limites dos municípios sergipanos e vai impactar na vida de alguns deles.

De acordo com o parlamentar, a Casa votou recentemente projetos de leis visando ordenar os limites entre alguns municípios com o objetivo de que esses municípios pudessem ter o repasse maior no fundo de participação dos municípios.

Segundo Georgeo, por enquanto em Sergipe só o município de Riachuelo conseguiu. Sua população saiu de 0,6 para 0,8. Tomar do Gerú faltou 49 habitantes; Poço Verde 45 habitantes.

Ainda de acordo com o deputado, Tomar do Gerú vai recorrer da decisão do IBGE, e recurso deve ser protocolado ainda este mês de setembro, objetivando mudar de faixa, ou seja, Sair de 0,8 para 1.0. Além de Tomar do Gerú, Georgeo disse que estão próximos a mudar de coeficiente os municípios de Arauá, faltando 133 habitantes; Barra dos Coqueiros, 158 habitantes; Carmópolis, 347 habitantes; Japoatã, 151 habitantes e Nossa Senhora da Glória 433 habitantes.