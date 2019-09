Guilherme Figueiredo conquista o título do Campeonato Brasileiro Rotax de Kart em São Paulo

02/09/19 - 09:18:29

O piloto sergipano Guilherme Figueiredo mandou muito bem no Campeonato Brasileiro de Kart e conquistou o primeiro lugar na categoria Júnior Max, na manhã do último sábado, no Kartódromo Aldeia da Serra, na cidade de Barueri, em São Paulo. Com o título, Guilherme também garantiu a única vaga da categoria para o mundial que vai acontecer na Itália, em outubro.

“Foi uma corrida muito difícil onde disputei com os melhores da minha categoria e consegui dar o meu melhor e fazer uma boa disputa para chegar ao pódio. Agora é foco total no mundial, treinar muito para poder representar muito bem o meu estado e o meu país”, afirmou o piloto de 14 anos.

Completaram o pódio da categoria Júnior Max, o piloto paulista Pedro Sousa em segundo lugar e a gaúcha Antonella Bassani na terceira colocação.

Foto assessoria

Por Felipe Martins