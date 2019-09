Hemose recebe doadores solidários de Aracaju, Capela e Itabaiana

02/09/19 - 17:00:34

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) recebeu no último sábado, 31, as campanhas: ‘Vascaíno é Sangue Bom’, de Aracaju; alunos do Colégio Estadual Edélzio Viera de Melo, de Capela e os ‘Advogados do Bem’, do município de Itabaiana. As iniciativas, com o objetivo de contribuir com o serviço, buscam estimular o ato regular da doação de sangue entre a população na faixa etária de 16 a 69 anos de idade em bom estado de saúde e peso acima de 50 quilos.

Responsável pela mobilização de torcedores do Clube de Regatas Vasco da Gama, Murilo Gomes lembrou que a ação também celebrou o aniversário da cruz de malta. “Agosto é um mês especial para o torcedor do Vasco e, sempre que possível organizamos uma ação que beneficia a sociedade”, comentou acompanhado dos filhos Marcel e Melissa.

Os doadores, Daniel Lima e Marcos Alexandro Andrade Silva Costa participaram da festa vascaína e também colaboraram com o serviço. “Cada um que está aqui hoje veio com o compromisso de doar algo que é seu, em prol do próximo”, comentou Daniel.

Já a campanha Edelzianos do Bem do Colégio Estadual Edélzio Vieira de Melo, os estudantes Sabrina Souza, Emanoel Barros, Lucas Costa e Breno Santos, aproveitaram a oportunidade para fazer a primeira doação. “Essa ação foi idealizada pelos alunos, coordenadores e professores. Vamos desenvolver uma série de atividades, a primeira, foi à doação de sangue, para estimular o espirito solidário entre os nossos alunos”, informou Edilânia Souza, diretora da unidade de ensino.

A última ação do dia, organizada pelo advogado Alexandre Alves dos Santos, contou com a participação de colegas de profissão e amigos. “Em uma de nossas reuniões entendemos que tínhamos inúmeros motivos para agradecer as bênçãos que nosso trabalho vem nos proporcionando. Então decidimos que precisávamos devolver para o mundo todo o bem que recebemos e, a doação de sangue foi à forma de agradecermos”, ressaltou o advogado.

Compromisso

A gerente de Ações Estratégicas do Hemose, Rozeli Dantas, destacou que a prática do voluntariado e o comprometimento com a causa da doação pode ser compartilhada com toda a população. “Temos observado o grande número de adesões de grupos e campanhas realizadas. Eles estão de parabéns por esse apoio que ajuda na manutenção dos estoques de sangue da unidade”, salientou. Mais detalhes sobre o serviço de doação, campanhas, palestras e visitas técnicas, através dos telefones: (79) 3225-8000, 3225-8039 e 3259-3174.

Fonte e foto SES