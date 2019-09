HOMEM É DETIDO PELA PM APÓS DESACATAR POLÍCIA EM REDES SOCIAIS EM LAGARTO

02/09/19 - 10:07:46

Ele ficou insatisfeito com a proibição de uma festa, por parte do Ministério Público, e proferiu agressões contra a polícia

Policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) conduziram Márcio Oliveira Fontes, de 41 anos, à Delegacia Regional de Lagarto. Ele foi denunciado por diversas pessoas após desacatar a Polícia Militar.

De acordo com as informações, ele ficou insatisfeito com a proibição da realização de uma festa com aparelhagem sonora. A não permissão foi decidida pelo Ministério Público e a Polícia Militar cumpria a decisão.

Ele gravou vídeos desafiando a polícia a prendê-lo, utilizando palavras de baixo calão. Diante das circunstâncias, ele foi conduzido à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis ao caso.

SSP