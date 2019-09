IDOSO É TORTURADO E DESMAIA NÃO AGUENTANDO ATROCIDADE PRATICADA POR DOIS JOVENS

02/09/19 - 13:43:59

Um homem de 76 anos viveu momentos de terror nas mãos de dois bandidos que provocaram atrocidades contra o idoso.

Os dois elementos foram localizados e presos por policiais civis do município de Simão Dias. Sob o comando do delegado Dr. Fábio Alan, o elemento identificado como Carlos Daniel Santos Menezes, vulgo ‘Bolinho’, 18 anos, e um adolescente de 16 anos de iniciais J.D.S.D, invadiram a casa do idoso no povoado Jabeberi no município de Tobias Barreto para roubarem um certo valor que eles acreditavam que a vitima guardava em casa.

Segundo informações passadas pela polícia, os dois marginais derrubaram a porta da frente da residência e entraram. Como não conseguiram localizar o dinheiro, então eles iniciaram uma sessão de tortura.

De forma cruel, a dupla amarrou o idoso, colocaram sacos plásticos na cabeça da vítima, forçando ele informar onde estava o dinheiro. Não satisfeitos, eles introduziram um pedaço de madeira no ânus do idoso e tentaram cortar o pênis utilizando uma faca.

Devido as dores, o idoso não suportou a tortura e acabou desmaiando, o que fez com que os bandidos fugissem do local, pensando que ele estava morto.

O idoso foi socorrido por populares e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Em seguida, a polícia foi acionada e agiu rápido, conseguindo prender um dos bandidos e apreender o outro.

Com informações e foto de Elenilton Santos, o Rapidão da Notícia