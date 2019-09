Kitty visita Brumadinho e fiscaliza abrigo para animais atingidos pelo desastre

02/09/19 - 14:21:27

A deputada estadual e vice-presidente da secretaria de Proteção à Fauna da União das Assembleias Legislativas Estaduais (Unale), Kitty Lima (Cidadania), foi a Minas Gerais na última semana e participou de diversas agendas de discussão sobre os avanços da causa animal no estado. A visita contou com uma viagem a Brumadinho, município afetado drasticamente pelo rompimento de uma barragem da mineradora Vale, onde a sergipana participou da fiscalização da fazenda em que estão sendo cuidados 516 animais desabrigados após o desastre.

O local foi construído pela empresa depois de muita pressão dos protetores animais e legisladores estaduais que norteiam seus mandatos em prol da causa animal. Lá, Kitty Lima pôde constatar o funcionamento do abrigo e questionar acerca das atividades que são feitas com os animais a fim de evitar quadros de estresse.

“Gostei da atuação das equipes e da estrutura, mas pondero que deve ser avaliada melhor a área de soltura dos cães com o objetivo de entretê-los e não dar chance a quadros de estresse que podem provocar doenças graves e interferir na qualidade de vida dos animais”, destacou Kitty.

Durante a visita, Kitty Lima esteve acompanhando um grupo de autoridades políticas ligadas à causa animal e do próprio presidente da Comissão do Meio Ambiente e da Secretaria de Proteção à Fauna da Unale, deputado estadual Noraldino Júnior (PSC-MG), o qual cumpre um papel de fiscalização do abrigo e teve participação fundamental na cobrança pela criação do espaço.

“Essa é uma das etapas da nossa agenda aqui em Minas Gerais em que estamos avaliando medidas adotadas pelo Poder Público e pela Assembleia Legislativa para combater maus tratos e avançar na saúde pública da população por meio do combate às zoonoses e do contro populacional dos animais em situação de rua. Tudo isso tem o objetivo de levarmos experiências para o nosso Estado de Sergipe”, pontuou Kitty.

Fonte e foto assessoria