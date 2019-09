Laércio recebe homenagem durante confraternização dos Corretores de Imóveis

02/09/19 - 05:21:46

Durante almoço de confraternização em comemoração ao Dia do Corretor de Imóveis, o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de Sergipe (Creci-SE) entregou a Comenda Presidente Cel. Renir Reis Damasceno ao deputado federal Laércio Oliveira. Uma homenagem concedida pelos relevantes serviços prestados. A confraternização aconteceu no Clube de Engenharia no sábado, dia 31.

“Vocês não imaginam o que representa o deputado Laércio Oliveira no Brasil. Vou para eventos em Brasília, eventos em São Paulo e ontem estava em Salvador e vocês não veem a magnitude do trabalho que ele está fazendo nacionalmente em várias áreas. Ele é o presidente da Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Mercado Imobiliário, organizada pelo Sistema Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci) e Creci. O trabalho que ele vem fazendo em prol da nossa categoria é de suma importância, nós temos 54 projetos em tramitação no Congresso. Nós já estamos agradecendo pelo trabalho que ele está fazendo para todos nós corretores de imóveis e, principalmente, para todo mercado imobiliário. Muito obrigado, deputado”, enfatizou o presidente do Creci-SE, Sérgio Sobral.

“Como eu disse lá no Conselho Federal durante o lançamento da Frente Parlamentar. É preciso engajamento de todos, já que a diretoria sozinha não vai conseguir realizar nada. Eu tenho compromisso em ajudar o setor a partir do Conselho Federal, mas disse na oportunidade quando lançamos a Frente, muito precisa ser feito, mas sem a participação dos profissionais corretores de imóveis do Brasil, sem a participação das lideranças não alcançaremos objetivo algum, no estado de Sergipe é do mesmo jeito. O presidente falou aqui de algumas oportunidades que são visíveis e que precisam ser construídas e a diretoria quer construir, mas sem a participação de vocês não será possível. Fico muito feliz e satisfeito em estar aqui com vocês neste momento e ratificar o meu compromisso em tentar ajudar naquilo que for preciso. Obrigado ao presidente Sérgio Sobral e toda diretoria pela honrosa homenagem”, citou Laércio.

A Frente Parlamentar terá a pauta de discussões sobre o relacionamento com a Caixa Econômica Federal, a atualização da Lei 6.530/78 que regulamenta a profissão de Corretor de Imóveis, desburocratização das operações imobiliárias e a PEC 108/2019, dentre outros temas.

Por Elenildes Mesquita

Foto assessoria