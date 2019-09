Lomes Nascimento será o palestrante do Almoço Somese no próximo dia 5

02/09/19 - 16:30:50

O Almoço Somese dessa quinta-feira, 5, terá como palestrante o médico, empresário e presidente do Grupo Lomes de Comunicação (Rádio Jovem Pan Aracaju), Lomes Nascimento, que abordará o tema: “A influência do rádio no momento político brasileiro”.

O almoço é realizado todas as quintas-feiras e é necessário confirmar presença com antecedência através dos telefones (79) 98815-0525 /3211-0719 ou e-mail: [email protected]

Por Maraisa Figueiredo