MPF/SE E PF INVESTIGAM CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS EM PREFEITURAS

02/09/19 - 16:41:17

O Ministério Público Federal (MPF) em Sergipe informou nesta segunda-feira (2) que está investigando, juntamente com a Polícia Federal, suspeitas de irregularidades em contratos para palestras e capacitações firmados por diversas prefeituras do estado com uma empresa de consultoria.

O inquérito já identificou contratos da empresa com pelo menos cinco municípios sergipanos: Capela, Carmópolis, Nossa Senhora das Dores, Itaporanga D’Ajuda e Umbaúba. Os serviços contratados vão de fornecimento de lanches e camisetas a palestras que, em Nossa Senhora das Dores, somam despesas de R$ 714 mil.

Chamou a atenção dos investigadores os contratos por inexigibilidade de licitação para aquisição de materiais didáticos de português e matemática, usados na capacitação de alunos e professores do ensino fundamental. Em Itaporanga D’Ajuda, o município adquiriu “kits escolares”, sem licitação, por R$ 203 mil.

Improbidade – Caso sejam confirmadas as irregularidades, os responsáveis pela empresa e os gestores públicos envolvidos poderão ser processados civil e criminalmente pelo desvio de recursos e por improbidade administrativa cujas penas preveem a perda da função pública, o ressarcimento dos danos causados aos cofres públicos, o pagamento de multa, a suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com o poder público por até oito anos.