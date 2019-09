PIS: CEF LIBERA PAGAMENTO PARA MENORES DE 60 ANOS QUE TRABALHARAM ENTRE 71 E 88

02/09/19 - 05:55:11

A Caixa Econômica Federal libera nesta segunda-feira (02) um novo lote da cota do PIS. Dessa vez, a grana estará disponível para trabalhadores com até 59 anos.

A Caixa Econômica já havia liberado os valores para quem tem mais de 60 anos. Tem direito ao benefício quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 4 de outubro de 1988.

Não há prazo determinado para a retirada da grana. A Caixa estima que mais de 10,4 milhões de trabalhadores tenham direito. Servidores já podem sacar cota do Pasep

Os servidores que trabalharam entre 71 e 88 também têm direito à cota, mas a grana é do Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público). O Banco do Brasil, que é o responsável, já pagou aos clientes. Quem não é cliente pode ir à agência.