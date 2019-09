Povoado Mariquita passa a ter água encanada via abastecimento da Cohidro

A Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe – Cohidro permitiu o acesso à água para 100 famílias do povoado Mariquita, no município de Lagarto

Após instalar sistema de abastecimento em cooperação com a comunidade, a Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe – Cohidro permitiu o acesso à água para 100 famílias do povoado Mariquita, no município de Lagarto. A empresa perfurou o poço de 84 metros de profundidade, forneceu um reservatório com capacidade para cinco mil litros e, agora, concluiu a instalação do bombeamento que leva água até as casas, somando um investimento de R$ 22.822,84, com recursos do tesouro estadual.

Segundo o gerente da Divisão de Instalação e Manutenção de Poços da Cohidro (Dipoços), Roberto Wagner, a partir do poço e do reservatório – também perfurado e instalado pela companhia – foram feitas obras e aplicação de equipamentos que permitem a adução da água subterrânea, em investimento de mais R$ 5.922,84. “Foram instalados a bomba submersa, a tubulação e suas conexões e os cabos elétricos. O desempenho da nossa equipe foi exemplar, superando dificuldades para pôr em funcionamento esse poço, produtor de água de boa qualidade”, destaca.

Na avaliação do diretor-presidente da Cohidro, Paulo Sobral, a cooperação tem sido o meio mais rápido de viabilizar a implantação de novos poços. “Além da perfuração, a partir de um investimento aproximado de R$ 15 mil e do reservatório (R$ 1.900,00), fizemos este investimento secundário para a equipe da Dipoços disponibilizar a água para a população, com a instalação do poço. Essa tem sido a principal missão designada à Cohidro pelo governador Belivaldo Chagas: garantir a instalação dos poços existentes e produtivos, antes de partir para a perfuração de novos poços. Temos buscado prefeituras, órgãos parceiros e a comunidade para viabilizar, por meio da somação de recursos, oferta de máquinas, equipamentos e mão de obra”, afirmou.

A comunidade também colaborou com a ligação das casas em rede de tubulações, a partir do reservatório elevado implantado pela Cohidro. A população celebra o resultado da somação de esforços. “Graças a Deus ficou muito bom. Estamos muito agradecidos por essa melhoria. Não tem dinheiro que pague ter água aqui – e da boa. Não tem melhor”, disse satisfeito José Cupertino, morador da comunidade.

Fonte e foto ASN