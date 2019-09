PPAMB FLAGRA RINHA DE GALOS NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

02/09/19 - 14:35:14

Dezenas de pessoas participavam de uma rinha de galos no local

Equipes do Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) flagraram neste domingo (01) uma rinha de galos no povoado Tabocas, no município de Nossa Senhora do Socorro.

Durante à tarde, os policias foram acionados pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para averiguar denúncia de maus tratos no povoado Tabocas. Segundo as informações, dezenas de pessoas participavam de uma rinha de galos no local.

Com o apoio do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM), as equipes realizaram diversas abordagens e apreenderam quatro galos em situação de maus tratos, além de diversos acessórios utilizados pelos animais durante no momento da luta.

Diante do flagrante de crime ambiental, os infratores assinaram Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e devem responder por crime ambiental de maus tratos, conforme artigo 32 da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).

Fonte e foto: PM/SE