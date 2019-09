PREFEITURA DE ARACAJU ANUNCIA 3.260 NOVAS VAGAS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES

02/09/19 - 13:52:43

A Prefeitura de Aracaju divulgou, na manhã desta segunda-feira, 2, a nova lista de cursos profissionalizantes que será ofertada, durante o mês de setembro, à população, através da Fundação de Formação para o Trabalho (Fundat). O anúncio foi feito pelo prefeito Edvaldo Nogueira, em solenidade ocorrida no Centro Administrativo. Ao todo, serão disponibilizadas 3.260 vagas em cursos e oficinas de capacitação, alinhadas às necessidades do mercado de trabalho. A ação está entre os eixos prioritários do Planejamento Estratégico da gestão e conta com a parceria de instituições de ensino superior pública e privadas, entidades e empresas.

“É um momento de muita alegria porque revela nosso compromisso com os aracajuanos, especialmente com aqueles que mais precisam. Estamos enfrentando um momento de grandes dificuldades, o Brasil está vivendo uma fase dramática, especialmente no sentido do desemprego, com número altíssimo de desempregados, atingindo fundamentalmente a faixa mais jovem e a de mais idade, e nós precisamos agir. Sabemos que a empregabilidade está ligada desenvolvimento do país e que o principal movimentador da nossa economia é o governo federal, mas enquanto as medidas não surtem efeitos, precisamos avançar. É o que a Prefeitura vem fazendo com a oferta de cursos e capacitações”, destacou Edvaldo.

De mesmo modo, o gestor ressaltou, em seu discurso, que a iniciativa da administração municipal visa, não apenas a reinserção dos aracajuanos no mercado de trabalho, mas também prepará-los para o futuro. “O mundo está passando por grandes transformações e precisamos estar atentos, preparados para estas mudanças. E não há outra forma para essa preparação que não seja se capacitar. As profissões estão mudando, a tecnologia tem sido usada à serviço da sociedade e nós temos que estar prontos para isso. Por isso a Prefeitura tem feito a sua parte, criando mecanismos para diminuir os índices de desemprego, mas também para preparar a população para o mercado futuro”, salientou.

Edvaldo agradeceu, ainda, às entidades parcerias, classificando-as como fundamentais para enfrentar o atual momento de crise, vivenciado por todo o país. “Não é só o trabalho da Prefeitura, da Fundat, é um conjunto de parceiros que estão dando as mãos para colaborar com a melhoria da vida das pessoas. Sem essas empresas e instituições de ensino, pública e privadas, não teríamos capacidade de fazer tanto. Temos que agradecer a quem ajuda e eu sempre serei grato àqueles que nos estendem as mãos, como é o caso desses grandes parceiros”, reconheceu.

Para a superintendente interina da Faculdade Regional da Bahia (Unirb), Patrícia Medeiros, a oferta de novas vagas representa o fortalecimento da parceria entre a instituição de ensino e a Prefeitura. “Estamos dando continuidade a essa parceria. É muito importante para nós poder fazer parte desse processo porque é um dos objetivos da faculdade, poder levar conhecimento para a população, capacitá-la para a inclusão social. A cada novo curso, a cada novo convite, a cada nova turma em que participamos do processo de capacitação e crescimento, essa parceria de fortalece”, garantiu.

Cursos e oficinas

Do total de vagas oferecidas, 1.145 são destinadas a cursos e oficinas, ministrados em Unidades de Qualificação Profissional (UQP’S), por instrutores da Fundat. Também serão realizadas em associações e instituições parceiras da fundação, localizadas em diversos bairros da cidade. Outras 1.370 vagas serão distribuídas entre as oficinas disponibilizadas em parceria com Universidade Federal de Sergipe (UFS), Faculdade Estácio de Sergipe (Fase), Faculdade Regional da Bahia (Unirb) e Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau).

“Estamos muito felizes com a oferta desta nova gama de cursos. Tendo em vista a grande demanda que existe no mercado de trabalho por profissionais qualificados, estamos oferecendo 3.260 novas vagas para cursos e oficinas de capacitação. Esta é uma meta do Planejamento Estratégico e a gestão do prefeito Edvaldo Nogueira prima por isso. Assim como os anteriores, todos os cursos são certificados e ofertados de maneira gratuita. Somente neste ano já disponibilizamos mais de sete mil vagas para cursos e oficinas. Estamos ampliando o leque para que o aracajuano esteja preparado para ter acesso ao mercado de trabalho”, reforçou a presidente da Fundat, Edivaneide Lima.

Além disso, de maneira inovadora, 150 vagas são reservadas para cursos e oficinas voltados para o público em atendimento no Centro de Atenção Psicossocial (Caps), em parceria com a Secretaria da Saúde, e outras 20 são para cursos destinados às mulheres que estão em regime prisional, resultado de uma parceria com a Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor (Sejuc), através do Presídio Feminino (Prefem).

“Essa inovação é algo que me anima muito porque estamos possibilitando aos assistidos pelos Caps e às mulheres que estão em regime prisional uma nova esperança. No caso dessas mulheres, a Fundat vai até lá para qualificá-las para quando forem reinseridas na sociedade terem o direito de garantir renda. É um grande trabalho que estamos fazendo e que nos deixa muito felizes”, reiterou o prefeito Edvaldo Nogueira.

Também serão disponibilizadas 390 vagas para o segmento do Turismo, parceria com a Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo (Semict) e a Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo (ABBTUR), e 185 vagas para a Construção Civil, em parceria com o Home Center Ferreira Costa. No final do mês de julho a Fundat já havia anunciado 2.840 vagas para oficinas de capacitação e cursos profissionalizantes.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e se iniciam nesta terça-feira, 3. Elas ocorrem de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, na sede da Fundat, localizada no Centro, e na Unidade de Qualificação Profissional ou instituição parceria onde acontecerão os cursos e oficinas. As inscrições estarão disponíveis somente enquanto houver vagas. Os interessados devem comparecer a estes locais munidos do RG, CPF, Número de Identificação Social (NIS), comprovante de residência (com CEP de Aracaju) e declaração de escolaridade (ou histórico escolar). Para os cidadãos que tiverem entre 14 e 17 anos, será obrigatório o acompanhamento dos pais ou responsável, que também devem apresentar o RG e CPF.

Participaram da solenidade o deputado estadual Capitão Samuel; vereador Soneca; a chefe do Secretariado Executivo da Universidade Federal de Sergipe (UFS), representando o reitor da universidade, Sueli Maria Pereira; o coordenador de Reinserção Social do Sistema Prisional de Sergipe, Genaldo Freitas Lima; o superintendente Adjunto Regional do Trabalho e Emprego de Sergipe, Adilson Carlos Leite; a gerente Adjunta da empresa Ferreira Costa, Dioclécia Pereira; representando o Centro Universitário Estácio, o professor Flávio Jesus Santos; representando a Faculdades Amadeus, o professor Paulo Sérgio Amadeus; a presidente da Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais de Turismo, Ellen Carvalho; além de secretários municipais, presidentes de associações e representantes de instituições parceiras.

