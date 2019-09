Prefeitura de Lagarto irá implantar novo método de combate à dengue

02/09/19 - 16:00:48

Em breve, a Prefeitura de Lagarto estará implantando um novo método altamente eficaz no combate à dengue, levando assim mais tranquilidade, conforto e saúde para a população.

Isso deve ao aumento no número de casos de dengue em todo o estado e no país. Dessa forma, a Prefeitura estará buscando meios eficientes para auxiliar o combate ao mosquito Aedes Aegypt.

O Núcleo de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde participou na última quinta,29, do teste de um minigerador aerossol UBV. O equipamento libera o inseticida no ambiente, em alta potência, eliminando assim mosquitos transmissores de doenças, em especial o causador da dengue.

Seu uso promove a rápida interrupção da transmissão de dengue, sendo utilizado geralmente em mutirões de limpeza e eliminação de depósitos. Devido ao reduzido tamanho das partículas, este método de aplicação atinge a superfície do corpo do mosquito mais extensamente do que através de qualquer outro tipo de pulverização.

Entre as vantagens desse método estão: a redução rápida da população adulta de Aedes; alto rendimento com maior área tratada por unidade de tempo; melhor adesividade das partículas ao corpo do mosquito adulto; por serem as partículas muito pequenas e leves, são carregadas pelo ar, podendo ser lançadas a distâncias compatíveis com a largura dos quarteirões.

Prefeitura de Lagarto