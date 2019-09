Prefeitura divulga cronograma de ações de combate ao Aedes aegypti desta semana

A Prefeitura de Aracaju divulga as ações de combate ao Aedes aegypti que serão desenvolvidas nos bairros ao longo desta semana. A mobilização faz parte do Plano de Intensificação de Combate ao Aedes e busca evitar epidemias e óbitos em decorrência das doenças transmitidas pelo mosquito: dengue, zika e chikungunya.

Os agentes de combate às endemias da Secretaria Municipal da Saúde visitam, nesta segunda-feira, 2, os bairros Santos Dumont e Industrial, e na terça-feira, dia 3, os bairros Bugio e Santo Antônio. Já no dia 4, será a vez dos bairros Cidade Nova e Santos Dumont e na quinta-feira,dia 5, as visitas acontecem nos bairros América e Industrial.

“Nossos agentes incentivam as pessoas durante essas visitas na participação ativa ao combate do mosquito, pois cabe ao morador fazer a verificação diária a fim de evitar novos criadouros nas residências”, explica o gerente do Programa Municipal de Controle do Aedes aegypti da SMS, Jeferson Santana.

Os agentes também aplicarão o fumacê costal nesta terça-feira, dia 3, no bairro América; quarta-feira (4) no bairro Coroa do Meio e na quinta (5) o bairro será confirmado com base nas últimas notificações.

“Na aplicação, cada dupla de agentes atua entre quatro e sete quarteirões. Esse serviço é sempre executado das 17h às 19h, porque é nesse horário em que ocorre uma maior movimentação vetorial do mosquito. É um trabalho que ajuda a comunidade nesse combate”, acrescentou Jeferson.

Mutirão

No próximo sábado, dia 7, por ser um feriado nacional, não será realizado o mutirão. Desde o início da execução do Plano de Intensificação de Controle do Aedes, a Prefeitura de Aracaju já realizou nove mutirões aos sábados. Até o momento já foram contemplados os bairros Japãozinho, Santa Maria, Olaria, José Conrado de Araújo, Santo Antônio, Industrial, Dom Luciano, Pereira Lobo e Cidade Nova.

“Esta semana os agentes estarão fazendo também a coleta e levantamento dos dados para a confecção de um novo LIRAa, que deve ser divulgado ainda antes do final da segunda semana, esse prazo deve ser obedecido, pois a definição dos locais dos próximos mutirões do Plano de Intensificação [nos dias 14, 21 e 28] depende diretamente dos resultados desse novo levantamento. A partir dele é que poderemos identificar e definir quais são as localidades que mais precisam de uma atuação intensificada de nossas equipes”, esclareceu Jeferson.

