ROGÉRIO: DEVEMOS PROPOR CARREIRA MÉDICA NA MP 890 QUE CRIA O MAIS MÉDICO

02/09/19 - 16:11:41

Devemos propor a carreira médica na MP 890 que cria o programa Médicos pelo Brasil, defende o Senador Rogério Carvalho

Ao falar sobre a Medida Provisória que cria o Médicos pelo Brasil no programa Argumento da Tv Senado, o Senador Rogério Carvalho (PT/SE) defendeu a criação da carreira médica.

“A MP 890/2019 não fala em carreira médica. Há até informações sobre salários, mas nada sobre a carreira médica e nós devemos propor isso. Nós vamos tentar que esta proposta venha para o texto do Projeto de Lei em conversão. ”, destaca o Senador que foi relator do programa Mais Médicos.

No mês de agosto, o governo federal editou uma Medida Provisória (MP 890/2019) que institui o programa Médicos pelo Brasil, em substituição ao programa Mais Médicos. No entanto, para virar lei, o texto precisa ser aprovado pelo Congresso.

Com a ideia divulgada pelo governo de que o programa Médicos pelo Brasil amplia o antigo Mais Médicos, o vice-líder do PT no Senado Rogério Carvalho cobra que o novo programa assuma o compromisso de atender aos milhões de brasileiros.

“150 milhões de brasileiros dependem do serviço de atenção básica de saúde. Então, você não pode pensar num programa que não atenda a este público. ”, pontua ele.

Levar assistência médica às cidades mais remotas do Brasil e às periferias das grandes cidades requer uma logística eficiente. Para isso, o Senador Rogério Carvalho sugere o planejamento na distribuição dos profissionais.

“O Programa Médicos pelo Brasil deve se estender para áreas onde os municípios tenham dificuldade de prover e fixar profissionais. A MP 890/2019 deve cumprir o papel que o Mais Médicos cumpriu. ”

Sobre os outros pontos polêmicos da MP dos Médicos pelo Brasil, o Senador Rogério Carvalho destaca que houve apenas uma audiência pública sobre o assunto e acredita que outras dúvidas devem ser esclarecidas na Comissão Mista que analisa a proposta do governo.

Por Candisse Matos