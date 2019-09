Sem exigir virgindade

Diógenes Brayner – [email protected]

Um sergipano que trabalha no Ministério do Meio Ambiente, em Brasília, esteve em Aracaju no final de semana. Casualmente encontrou-se com o senador Alessandro Vieira (Cidadania) e se cumprimentaram em um dos shoppings de Aracaju. O senador estava de bermudas e ao lado do filho. Dez minutos depois, ao encontrar um amigo, o servidor do Ministério do Meio Ambiente elogiou Alessandro e lamentou “que os sergipanos o achem sisudo em excesso e que não mostra uma ação pelo Estado”.

Contou do cumprimento e admitiu que “o senador é simples e simpático”. Claro que deve ser. Como político é extremamente sério e até precisa sorrir para exibir pelo menos os dentes.

As informações que circulam, inclusive anunciadas por Alessandro, é que pretende disputar o Governo do Estado. Ou em caso de um resultado desfavorável no TSE, embora ele não torça para que isso aconteça – como já disse – ou nas eleições estaduais de 2022. Tudo bem. Para isso, o senador precisa ampliar o seu partido, manter o seu pequeno grupo unido e conquistar novas lideranças para a formação de alianças, sem a exigência de que sejam “virgens”. Na política não existe esse tipo de preconceito, porque parte significativa do eleitorado não usa preservativo para evitar os maus políticos.

Num almoço, ontem, com uma ex-primeira dama atuante, ela foi clara: “sem recursos e sem grupo, ninguém consegue eleger-se para o Executivo”. Os acordos também têm que ser fechados e cumpridos. Alessandro tem que ceder participação a prováveis deputados, lideranças políticas, senadores e prefeitos que o apoiarem, porque sem isso ele não passará na peneira e jamais ocupara outro mandato, mesmo na disputa pela reeleição em 2028.

Claro que Alessandro começa a chamar a atenção pela sua atuação em casos que jamais alguém teve ousadia de penetrar. A sua ação em relação à CPI da Lava Toga é uma delas. Sua presença na mídia nacional é também fator importante, mas sem uma aliança forte no Estado ele não conseguirá ir além do Senado. A política não mudou a ponto do delegado não ter que negociar, inclusive ao lado de um ou outro ‘marginal’ da área, para dividir espaço e se coligar. Ou faz ou perde, porque a ilusão do bom mocismo político estanca na primeira tentativa de exibir puritanismo na escolha de quem estará ao seu lado.

Lógico que esse momento destemido de sua atuação conta para o futuro, mas não tanto para impor condições de ter com ele apenas os bem intencionados. Em pleito ao Executivo, o senador Alessandro tem que buscar aqueles que também querem o poder e só se alia com a oferta de algum tipo de vantagem ou interesse. Isso faz parte do jogo…

Belivaldo e Simone

O governador Belivaldo Chagas (PSD) comemorou a vitória de Simone Andrade à Prefeitura de Riachão dos Dantas, em pleito ocorrido ontem. Dirigiu-se a ela e disse: “eu acredito em você, minha querida Simone”.

*** E mais: “o principal você tem, que é o carinho e a confiança desse povo. Conte sempre com o seu amigo governador”. A vitória de Simone foi importante para o governador.

Kassab e Belivaldo

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e o governador do Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), estiveram juntos em Brasília, semana passada, e falaram sobre o julgamento no TSE, diz Caio Junqueira, da Crusoé.

*** O maior receio de Kassab, segundo Caio, é com o novo comando do tribunal no ano que vem, quando o ministro Alexandre de Moraes assumirá o cargo.

Esteve em Sergipe

Gilberto Kassab esteve sábado em Sergipe e participou das comemorações de 15 anos da filha do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD).

*** Kassab não teve encontro com Belivaldo Chagas em Sergipe. O governador não pode comparecer à festa.

Plena convicção

Ontem pela manhã, Fábio Mitidieri disse que tinha plena convicção de que Belivaldo irá vencer. “O governador é um homem sério, não cometeu crime algum e isso ficará provado no nosso recurso”, disse Fábio.

*** Ontem o deputado esteve em Riachão dos Dantas para acompanhar a apuração dos votos que deu vitória a Simone Andrade à Prefeitura de Município.

Dona Maria desmente

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) desmentiu que tenha assinado a chamada CPI da Lava Toga, como fora anunciada no decorrer da semana.

*** A senadora ampliou a sua atividade política e seus aliados desejam vê-la disputando a Prefeitura de Aracaju ou a reeleição em 2022.

Eliane lembra golpe

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) lembra os três anos “de um golpe desde a sua base misógino e machista, contra a primeira mulher a assumir a presidência da república do Brasil”.

*** – O restabelecimento completo da democracia só será possível através do pedido de perdão à Dilma Rousseff, e do reconhecimento do golpe à democracia brasileira, disse Eliane

Três anos de concluiu

Eliane diz também que são “três anos de um conluio que visava retirar Lula das eleições

de 2018. Três anos de uma cisão social que dividiu o Brasil”.

*** – Além disso disceminou o ódio e traz consequências nefastas até hoje para a nossa sociedade, com desmonte do Estado e dos direitos da população.

Dilma não se vergou

Para Eliane Aquino, a ex-presidente Dilma Rousseff, “não se vergou aos poderosos e o cenário político atual escancara o grande acordo nacional, forjado contra o povo, a democracia e os princípios republicanos”.

*** Eliane se manifesta em um momento que o PT faz caravana para soltar Lula.

Expulsão de Soneca

De um leitor sobre declarações do senador Alessandro Vieira: “Será que se o Cidadania fosse ouvir os eleitores do vereador Soneca o expulsaria”?

*** E insiste na pergunta: “Quê democracia é essa”?

Quê bagunça é essa?

O senador Alessandro Vieira criticou o PSB porque puniu parlamentares do partido em razão de ter desobedecido à decisão de votar contra a Reforma da Previdência.

*** É que o partido fechou questão em não votar favorável ao projeto de reforma.

*** Fica claro que o grupo de Alessandro está liberado para obedecer ou não decisões adotadas pela executiva da legenda. Dá para perguntar: “quê bagunça é essa”?

*** Alessandro acha que cúpula partidária não pode “cercear a atuação parlamentar legítima dos eleitos pelo povo”?

Alessandro entrega proposta

A terceira tentativa do ano de instaurar uma CPI para investigar a atuação do Judiciário brasileiro será apresentada terça-feira no Senado.

*** A proposta é do senador Alessandro Vieira (Cidadania), que depois de 15 dias tentando encampar a “CPI da Lava Toga” conseguiu as 27 assinaturas que precisava para protocolar o pedido.

Diárias em Poço Redondo

Prefeito de Poço Redondo, Júnior Chagas, está em atrito com vereadores do município. Ele vetou o aumento das diárias dos parlamentares, que passou para R$ 750, maior que a dos vereadores de Aracaju, que é de R$ 500.

*** Segundo Júnior, os vereadores querem diárias até para viajar a Penedo (AL), que é só atravessar o Rio São Francisco via Canindé ou de barco.

Tentam retaliar

Os vereadores de Poço Redondo estão prontos para retaliar a decisão do prefeito e vão intalar uma CPI, para “apurar a real situação financeira e funcional na Saúde, Educação, Assistência/Inclusão Social e Obras

*** Alegam que o município recebeu Emendas Parlamentares, mas o povo não conhece a destinação e funcionamento da aplicação dos recursos.

Resposta rápida

O deputado Ibrahim Monteiro pode ser candidato a prefeito de Lagarto, caso o pai, Valmir Monteiro, não retorne à Prefeitura do município.

*** Perguntado se poderia se unir ao grupo liderado pelo deputado Gustinho Ribeiro, ele respondeu rápido: “nunca”!

Definir ou não

O presidente regional do PRB, Jony Marcos, disse que o seu partido não vai conversar com outros grupos enquanto não definir a possibilidade de compor com Edvaldo Nogueira ou não.

*** Quer decidir se o PRB participará do Governo dele ou não!

Um bom bate papo

Demissões em massa – Correios vão fechar 1513 agências em todo País e demitir 15,3 mil trabalhadores para privatização.

Jackson retorna – O ex-governador Jackson Barreto (MDB) já retornou da viagem em féria. Vai reiniciar os seus contatos políticos.

Está em reunião – Valadares Filho está em Brasília e participa hoje de reunião do Diretório Nacional, que vai organizar os congressos regionais.

Insiste até abril – Grupo liderado pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania) insistirá na candidatura da delegada Daniele Garcia à prefeita de Aracaju até o dia 03 de abril.

Rumo das eleições – Executiva da Unidade Popular (UP) reuniu-se ontem para tratar dos rumos que terá as eleições municipais do próximo ano.

Do Blog do Noblat – “O senador Renan Calheiros comemora o arquivamento de mais um processo por corrupção no STF. Agora só restam outros 12 processos”.

Preço para gás – Governo aprovou na quinta-feira o fim da política de diferenciação de preços para gás de cozinha, que agora caiu R$ 8,78 ao consumidor.

Contra o sarampo – Todos os estados começaram a receber doses extras da vacina tríplice viral, para imunização quanto ao sarampo. Informou o Ministério da Saúde.