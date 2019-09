SES informa pontos para doação de frascos de vidro para banco de leite humano

02/09/19 - 10:25:10

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que as pessoas interessadas em doar frascos de vidro para armazenar o leite humano doados ao Banco de Leite Humano Marly Sarney poderão fazê-lo na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), no Banco de Leite Marly Sarney (BLH) e no Ambulatório de Recém Nascidos de Alto Risco (Follow UP).

A coordenadora do banco de Leite Marly Sarney, Thereza Azevedo, explica a importância do frasco de vidro. “O ideal é aquele que vem de algum rótulo alimentício que compramos no supermercado e que vem em um vidro com tampa de plástico, são esses frascos os apropriados para o armazenamento do leite humano doado porque não acumulam cheiro nem resíduos. É um material perfeito para guardar o leite materno no freezer antes e depois da pasteurização feita pelo banco de leite”, explica Thereza.

Ela informou que assim que chegam as doações, esse frasco é lavado com detergente neutro, colocado no hipoclorito de sódio, em seguida é lavado novamente e passa por processo de lavagem várias vezes porque não pode ter nenhuma impureza ou mancha. Depois vai para o processo de secagem, é embalado e passa para a de esterilização que vai tirar toda possibilidade de impurezas e resíduos desse frasco.

“Assim entregamos o frasco para as mães, vazio. Ensinamos essas mulheres a técnica da retida do leite. Ela congela esse leite e vamos buscá-lo na casa da doadora. Após pasteurizado é entregue para a MNSL. Esse leite é controlado por nutricionistas e médicos para que a criança só receba o alimento de forma adequada”, explica a coordenadora.

Pontos de coleta

– Maternidade Nossa Senhora de Lourdes ( MNSL)

Av. Pres. Tancredo Neves, 5.700

Tel: (79) 3225-8650

– Banco de Leite Humano Marly Sarney (BLH)

Rua Variante Dois, 401, Capucho

Tel: (79) 3218 9403

– Ambulatório Follow UP

Rua Variante Dois, 401, Capucho

Tel: (79) 3218 9424

Fonte e foto SES