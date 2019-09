TÁTICO RECUPERA VEÍCULO MINUTOS APÓS ROUBO NO INÁCIO BARBOSA EM ARACAJU

02/09/19 - 06:04:09

Policiais militares da Força Tática/1°BPM, recuperaram neste domingo (01), recuperaram um veículo minutos após roubo no Bairro Inácio Barbosa.

Durante patrulhamento na região, os policiais do Tático foram acionados pelo CIOSP para atender uma ocorrência de roubo. No local, foram colhidas informações do veículo.

Com ajuda de populares que indicaram o local por onde o suspeito se evadiu, os policiais conseguiram recuperar o veículo.

Ainda foi possível pegar imagem de câmeras que flagraram o suspeito abandonando o veículo pouco antes da chegada da polícia.

Foram realizada novas diligências, mas infelizmente o suspeito não foi encontrado.