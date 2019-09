TRÊS DETENTOS QUEIMADOS COM ÁGUA QUENTE CONTINUAM INTERNADOS NO HUSE

02/09/19 - 09:41:12

Três dos seis detentos do Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto (Copemcan) que foram queimados com água quente no último sábado (31), continuam internados na Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ), do Hospital de Urgências de Sergipe (Huse).

Os seis detentos foram queimados com água quente por outros dois internos durante uma confusão no Pavilhão 03 do Complexo Penitenciário Manoel Carvalho, em São Cristóvão.

As informações passadas pela assessoria da SES são de que os três internados apresentam queimaduras de 1º e 2º grau. Um deles teve queimaduras no braço e nas coxas, com bolhas; a outra vitima teve queimadura na pelve e na barriga, com bolhas, e a terceira vitima apresentou lesões no tórax e no abdômen.

O estado de saúde dos três é estável, mas não há previsão de alta.