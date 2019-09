TRT20 realizará II Fórum de Acessibilidade e Inclusão no próximo dia 03

02/09/19 - 08:44:27

No dia 03 de setembro o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20) vai realizar o II Fórum de Acessibilidade e Inclusão, que nesta edição irá enfatizar o acesso da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho.

O evento contará com três palestras. A primeira será com o procurador do Trabalho do MPT/SE, Mário Cruz, que trará a discussão sobre o tema ‘O Ministério Público e a Acessibilidade da Pessoa com Deficiência ao Ambiente de Trabalho’. Em seguida, o empresário Breno Oliveira vai contar um pouco de sua história de empreendedorismo à frente da gelateria il Sordo.

Para fechar a programação, o TRT20 convidou Daniela Kovács, chefe de seção de acessibilidade e inclusão do TRT da 2ª Região, pessoa com deficiência visual, autora livro Cão Guia: Anjo de Patas. Em sua palestra ela abordará o acesso à justiça para a pessoa com deficiência.

O evento é destinado ao público interno e externo, visando promover a difusão de uma cultura de inclusão social que estimula o respeito às diferenças e a valorização da diversidade no contexto de trabalho, a melhoria das condições de acessibilidade que possam viabilizar e garantir a integração das ações desenvolvidas pelo Regional, em cumprimento à legislação vigente relativa à pessoa portadora de deficiência.

As inscrições podem ser feitas no dia e local do evento, que será realizado no auditório do TRT20, localizado no térreo do edifício-sede do complexo da Justiça do Trabalho. O credenciamento terá início às 8h30.

Por Daniela Sampaio