330 APROVADOS INGRESSAM NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR

03/09/19 - 05:06:10

Os alunos matriculados no CFSd e no CFO iniciarão uma maratona de atividades pedagógicas e operacionais

Na manhã desta segunda-feira (2) os 330 aprovados no concurso da Polícia Militar do Estado de Sergipe foram recebidos no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, no Bairro América, em Aracaju. Os alunos matriculados no Curso de Formação de Soldados (CFSd) e no Curso de Formação de Oficiais (CFO) iniciarão uma maratona de atividades pedagógicas e operacionais nos turnos da manhã e tarde.

O Curso de Formação de Soldados acontecerá por um período de aproximadamente oito meses para o cumprimento de 1200 horas/aula, divididas em atividades em salas de aula, atividades extras, estágio supervisionado e palestras. Já o Curso de Formação de Oficiais funcionará em regime de semi-internato, inicialmente no prédio do SESI localizado no Bairro Santos Dumont, adaptado para receber os alunos de oficiais.

Os Cursos de Formação da Polícia Militar de Sergipe seguem o currículo estabelecido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, com matérias práticas, resultando numa formação que habilita estes policiais a atenderem a demanda da sociedade por segurança.

O chefe da divisão de ensino do Cfap, major J. Luiz, explica que durante o período do curso serão oferecidas disciplinas peculiares à profissão policial militar, como tiro, ordem unida, bem como disciplinas voltadas para os Direitos Humanos. “Acreditamos na capacidade destes profissionais e certamente presentearemos a sociedade com o melhor curso de formação de soldados e de oficias que já existiu em nossa corporação”, afirmou.

O Comandante do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, tenente-coronel Elias Linhares, também demonstrou bastante confiança nos futuros soldados e oficiais da PMSE. “Estamos vivenciando um momento histórico, tendo em vista que estamos retornando com uma formação baseada em nossa cultura institucional, já que a última turma de oficiais formada em Sergipe foi em 1974. Desde então, eles eram enviados para outros estados da federação”.

Ainda de acordo com o tenente-coronel Linhares, os 330 futuros soldados e oficiais representam um importante reforço no efetivo da Corporação, defasado com as aposentadorias e saídas de diversos militares que prestam concursos para outras áreas. “Temos a oportunidade de recompor o nosso quadro e logo que esses policiais estejam em condições teremos a oportunidade de visualizar os novos integrantes da Polícia Militar atuando em todo o estado de Sergipe”, finalizou.

A recepção aos futuros policiais militares foi um momento de grande emoção para o sargento da reserva Moacir Silva Ramos, que acompanhou o ingresso da filha Marise, de 26 anos, no Curso de Formação de Soldados. “É um prazer estar aqui neste dia de muita alegria e ver minha filha ingressar onde eu comecei em 1988, e tive a oportunidade de concluir os cursos de formação de soldado, cabo e sargento. Estou muito feliz porque uma das minhas filhas resolveu seguir os meus passos. Tenho orgulho de ter usado a farda da PMSE”.

A primeira missão das turmas é o desfile de 7 de Setembro, quando os alunos de oficiais e praças desfilarão em comemoração ao Dia da Independência do Brasil.

Fonte: PM/SE