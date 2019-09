Alessandro tenta ressuscitar a CPI do Lava Toga no Senado

03/09/19 - 17:15:24

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) deve tentar nesta terça-feira (3) ressuscitar a CPI do Lava Toga, que pretende investigar irregularidades na atuação de membros do Judiciário, principalmente os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na última semana, ele conseguiu as 27 assinaturas necessárias para protocolar a comissão de inquérito no Senado Federal.

O problema é que possivelmente a CPI deverá ter o mesmo destino de suas irmãs mais velhas, que acabaram no “limbo”.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), prometeu levar ao plenário o pedido de abertura da CPI, mas até agora não sinalizou que pretende pautar o caso, informa o site BR18.

Na primeira tentativa, alguns senadores retiraram suas assinaturas depois do pedido ter sido protocolado.